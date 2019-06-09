«Поки у них 95 квартал, у нас 95 бригада»: як проходив з’їзд партії Порошенка «Європейська солідарність»

Завершили гімном України та Європейського союзу й загалом найбільше говорили про західний вектор: партія 5-го президента Петра Порошенка презентувала на з’їзді свою першу десятку. Ось як це було.

«Європейська солідарність» проводить свій з’їзд у партійному офісі на вулиці Лаврській у Києві – це прямо напроти Києво-Печерської лаври. Невелика зала: близько двохсот партійців, запрошених із місцевих осередків, та тих, хто офіційно стане сьогодні першою десяткою. В холі вода, кава і канапки. «Мені приємна атмосфера, – закцентувала на діловому антуражі віце-спікер і 3-й номер списку Ірина Геращенко, – що тут не роздають солодку вату, не надувають кульки, не співають і не танцюють кан-кан. Наша команда розглядає політику як важку роботу, а не шоу».

Відсотків на дев’яносто акцент у виступах тут – на євроатоантичному курсі. Про це багато говорить Порошенко, це згадують у промовах і більшість людей із першої десятки.

«Наша команда краще від інших знає дорогу до НАТО», – стверджує Петро Порошенко. Його інформаційний посил – тут ті, хто володіє досвідом боротьби за європейську інтеграцію.

«Ми йдемо до Верховної Ради, щоб мобілізувати на членство в ЄС і НАТО всіх: і тих, хто стане опозицією, і тих, хто сформує уряд. Ми об’єднаємо всіх», – оголошує плани 5-й президент.

Про нових

Верховна Рада – критична ділянка, подібна до тієї, яка буває на фронті

Друге, на чому акцентують, – нові обличчя. Вони складають 4 з 10 у верхній частині списку. «Поки дехто призначає кадри з «95 кварталу», для нас важливіші ті, що пройшли 95 бригаду», – звертається Порошенко до партійців і камер. Він має на увазі генерал-лейтенанта Михайла Забродського: у 2014-му під його командуванням в АТО воювала 95 аеромобільна бригада, а з 2015 року Забродський командує десантно-штурмовими військами ЗСУ.

«Верховна Рада – критична ділянка, подібна до тієї, яка буває на фронті. Є команда, готова взяти на себе відповідальність за критичну ділянку», – формулює задачу Забродський у своєму слові перед учасниками з’їзду.

Загалом, перша десятка «Європейської солідарності» виглядає так:

П’ятий президент України Петро Порошенко

Спікер Верховної ради Андрій Парубій

Екс-представник України у Мінській тристоронній контактній групі, віце-спікер парламенту Ірина Геращенко

Командувач десантно-штурмовими військами ЗСУ генерал-лейтенант Михайло Забродський

Співачка і волонтер Софія Федина

Політв’язень комуністичного режиму і діяч кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв

Командир медичного волонтерського батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич

Екс-голова Львівської ОДА Олег Синютка

Заступник голови Меджлісу кримських татар, звільнений з російського ув’язнення, Ахтем Чийгоз

Віце-прем’єр з євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе

Про реванш

Третій акцент на з’їзді «Європейської солідарності» – слова про «небезпеку реваншу».

Напротивагу Медведчукам у парламенті має бути українська сила

«Напротивагу Медведчукам у парламенті має бути українська сила», – виголошує спікер чинного парламенту Андрій Парубій, 2-й номер у списку.

«Тут ті, хто свої УБД (статус учасника бойових дій – ред.) важко здобули. У наступному парламенті може бути потужна п’ята колона. Багато, можливо, у цю Раду зайде і прекрасних, хороших людей, але без принципів і сили волі люди швидко можуть зламатися. Бажаю, щоби наша команда не зламалася», – говорить Ірина Геращенко.

У перерві зборів Радіо Свобода запитує В’ячеслава, партійця «Європейської солідарності» з Херсона: у чому він зараз вбачає реванш?

Багато де при владі залишилися «маленькі януковичі»

– На жаль, можливо, саме через наші демократичні погляди багато де, в тому числі, на місцях, при владі залишилися люди, які були там при Януковичі. «Маленькі януковичі».

– Так вони ж залишилися саме при Порошенкові.

– Але мери міст, депутати міських, районних, обласних рад залишилися ті ж самі. Дехто саботував. От почали людям нараховувати субсидії, а начальник районного управління соцзахисту – депутат від «Опоблоку», колишня депутат від Партії регіонів. І вона робила все, щоб були величезні черги. А кого ці люди звинувачували? Чинного президента.

Ярослав не балотується, він приїхав підтримаим свою «десятку». Каже, покладає надії на подальшу європейську інтеграцію і хоче бачити Україну членом ЄС. «Саме європейські цінності є запорукою добробуту укранців. Ці стандарти – мінімальна планка, якої потрібно досягти. Далі – інвестиції, розвиток економіки і підвищення добробуту».

Зінкевич: Мене не зламали на фронті – навряд чи зламає політика

Радіо Свобода запитало у Яни Зінчевич, чи не налякав її досвід інших «нових облич», котрі через неможливість реально впливати на ухвалення рішень розчаровувались і йшли геть з політики.

«У мене було багато переламних моментів на війні. Особливо – жінці, особливо – молодій жінці-командиру там дуже складно. І якщо мене там не зламали, то навряд чи зламає система і тут», – відповідає вона.

Зінчеквич – волонтерка-парамедик, у 2015-му вона отримала серйозні травми в дорожній аварії і тепер пересувається на візку.

Люди пили з калюж і бачків для унітазів. Сьогдоні армія всім забезпечена, тренована і контрактна. Це велике досягнення

«Я бачила, як у 2014 році наша армія була повністю зруйнована. Не було харчування, з особистого досвіду – коли у нас була ділянка оточення, люди пили з калюж і бачків для унітазів. Сьогодоні армія всім забезпечена, професійна, тренована і контрактна. Це велике досягнення, – так пояснює медик-волонтер свою участь нині у партійному списку. – У мене буде два профіля роботи: перший – недопущення російського реваншу, тому що я ветеран і бачу, що ситуація розвивається досить шокуючими темпами. Другий профіль – соціальний, тому що я належу одразу до всіх соціально вразливих категорій, які є: я людина з інвалідністю, я ветеран і я самотня мама». ​

Читайте, хто у списках інших партій, котрі вже визначились: «Голос» Святослава Вакарчука; «Українська стратегія Гройсмана»; «Сила та честь» Ігоря Смєшка; «Слуга народу», «Опозиційна платформа за життя», об'єднання націоналістичних сил.