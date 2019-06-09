Націоналістичні організації йдуть на вибори єдиним списком, перший номер – Тягнибок

Низка націоналістичних організацій уклала спільний список кандидатів у народні депутати, повідомляє ВО «Свобода».
Згідно з повідомленням, до об’єднання увійшли:
- ВО «Свобода»
- «Національний корпус»
- «Правий сектор»
- «Державницька ініціатива Яроша»
- Організація українських націоналістів
- Конгрес українських націоналістів
До першої п’ятірки об’єднання увійшли голова партії «Свобода» Олег Тягнибок, лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький, народний депутат і засновник «Правого сектору» Дмитро Ярош, голова «ПС» Андрій Тарасенко, а також колишній кандидат у президенти від «Свободи» Руслан Кошулинський.
«Потужна фракція націоналістів повинна бути в парламенті. Вона не дасть знищити українську державу і покаже якісну роботу на користь української нації, на забезпечення достойного життя для кожного українця», – заявив на з’їзді «Свободи» Олег Тягнибок.
За даними прес-служби партії, на з’їзді затвердили не тільки виборчий список, а й перелік кандидатів за одномандатними мажоритарними округами.
Читайте також: Комбриг, парамедик, спікер ВР: Порошенко представив першу десятку «Європейської солідарності»
На президентських виборах 2019 року націоналістичні організації також висували єдиного кандидата – Руслана Кошулинського. За результатами голосування 31 березня він набрав 1,6% голосів.
21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори на 21 липня 2019 року.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ