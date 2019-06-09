Націоналістичні організації йдуть на вибори єдиним списком, перший номер – Тягнибок

Низка націоналістичних організацій уклала спільний список кандидатів у народні депутати, повідомляє ВО «Свобода».

Згідно з повідомленням, до об’єднання увійшли:

ВО «Свобода»

«Національний корпус»

«Правий сектор»

«Державницька ініціатива Яроша»

Організація українських націоналістів

Конгрес українських націоналістів

До першої п’ятірки об’єднання увійшли голова партії «Свобода» Олег Тягнибок, лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький, народний депутат і засновник «Правого сектору» Дмитро Ярош, голова «ПС» Андрій Тарасенко, а також колишній кандидат у президенти від «Свободи» Руслан Кошулинський.

«Потужна фракція націоналістів повинна бути в парламенті. Вона не дасть знищити українську державу і покаже якісну роботу на користь української нації, на забезпечення достойного життя для кожного українця», – заявив на з’їзді «Свободи» Олег Тягнибок.

За даними прес-служби партії, на з’їзді затвердили не тільки виборчий список, а й перелік кандидатів за одномандатними мажоритарними округами.

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На президентських виборах 2019 року націоналістичні організації також висували єдиного кандидата – Руслана Кошулинського. За результатами голосування 31 березня він набрав 1,6% голосів.

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори на 21 липня 2019 року.