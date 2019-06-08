Партія «Голос» буде реєструватись у ЦВК наступного тижня – Вакарчук

Лідери партій «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко і «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі заявили, що обмірковують можливість об’єднати зусилля на майбутніх парламентських виборах, і запитали в соцмережах думки про доцільність такого кроку своїх прихильників.

Гриценко, з’їзд партії якого призначений на 10 червня, нагадав у фейсбуці, що на сьогодні вона вже об’єдналася «в єдину команду з трьома проукраїнськими проєвропейськими партіями»: «Народний контроль» Дмитра Добродомова, «Рідна країна» Миколи Томенка і Європейською партією України Миколи Катеринчука. За його словами, багато з його прихильників пропонують об’єднатися і з «Рухом нових сил» Саакашвілі.

«Хочу виступити з ініціативою – об’єднати зусилля досвідчених принципових і прогресивних лідерів політичних сил виступити разом на парламентських виборах. Тим самим максимально мобілізувати і об’єднати наших виборців. Як ви думаєте, створення спільної команди з РНС і наша спільна участь у виборах – на користь Україні?» – запитав Гриценко своїх прихильників.

Саакашвілі, у свою чергу, процитувавши у фейсбуці цей допис Гриценка, заявив своїм прихильникам, що питає їх щодо такої пропозиції. Він нагадав, що раніше саме на підставі думок своїх прихильників відмовився від співпраці з партією «Удар» Віталія Кличка.

На кілька годин раніше 8 червня Саакашвілі виступив із заявою, що його партія – яка офіційно ще не зареєстрована і не існує юридично – йде на вибори самостійно.

Попереднього дня, 7 червня, він заявив, що вирішив не приставати на пропозицію Кличка йти разом на вибори, при цьому ставши головою партії «Удар» із тим, що Кличко залишився б її лідером. За його словами, таким чином він вчинив, відреагувавши на численні коментарі на його попереднє звернення з приводу цієї пропозиції, – попри те, що він не має близько 200 тисяч доларів, необхідних, як заявив Саакашвілі, для реєстрації партії, і не збирається звертатися до олігархів.

Наразі на 21 липня заплановані позачергові вибори парламенту України, відповідно до указу нового президента Володимира Зеленського. Цей указ оскаржують у Конституційному суді України. 11 червня велика палата КСУ планує перевірити указ Зеленського на відповідність Конституції. В разі, якщо він був би визнаний неконституційним, чергові вибори мали б відбутися 27 жовтня.

За даними останніх опитувань, у разі проведення виборів «найближчої неділі» партія Гриценка могла б претендувати на 2–3,5 відсотка голосів опитаних, партія Кличка – на кілька десятих відсотка. Сили Добродомова, Томенка і Катеринчука також підтримують малі частки відсотка опитаних виборців. Партія Саакашвілі в опитуваннях не з’являється окремим рядком.