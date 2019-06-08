Партія Вакарчука затвердила свій виборчий список

Партія «Голос», яку очолює Святослав Вакарчук, на своєму з’їзді затвердила свій партійний виборчий список до майбутніх парламентських виборів і оприлюднила його першу двадцятку.

За повідомленнями, це:

Святослав Вакарчук – лідер партії, фронтмен музичного гурту «Океан Ельзи»; Юлія Клименко – колишня заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі України (2015–2016 роки), опікується бізнес-освітою; Кіра Рудик – представниця IT-індустрії, головний операційний директор IT-компанії Ring Ukraine; Ярослав Железняк – член Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR) при Кабінеті міністрів України, експерт зі зв’язків із Верховною Радою; Олександра Устинова – донедавна членкиня правління «Центру протидії корупції»; Олег Макаров – юрист, антикорупціонер, керівний партнер юридичної фірми «Василь Кисіль і партнери»; Ярослав Юрчишин – громадський активіст, антикорупціонер, колишній керівник «Transparency International Україна»; Сергій Рахманін – журналіст, заступник головного редактора видання «Дзеркало тижня. Україна»; Соломія Бобровська – співзасновниця «Євромайдан SOS» і «Допомога ДПСУ», активістка руху «Чесно», колишня виконувачка обов’язків голови Одеської ОДА (2016–2017 роки); Ольга Стефанишина – колишня заступниця міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції; Олександр Курдидик – юрист, член правління Інституту суспільно-економічних досліджень (ІСЕД); Володимир Цабаль – економіст, партнер консалтингової компанії McKinsey & Company; Андрій Осидчук – депутат Київської міської ради; Роман Костенко – «кіборг», учасник бойових дій на Донбасі, позивний «Гроза»; Роман Лозинський – політолог, колишній очільник «Української Галицької партії»; Інна Совсун – віце-президентка Київської школи економіки, колишня заступниця міністра освіти і науки України; Леся Василенко – юристка, правозахисниця, засновниця і голова правління ГО «Юридична сотня»; Рустем Умеров – український підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження; Аліна Свідерська – економістка; Андрій Шараскін – «кіборг», учасник бойових дій на Донбасі, позивний «Богема».

Шоумен Сергій Притула, як повідомили на з’їзді, є у списку під номером 30 – за словами Вакарчука, за його власним бажанням.

Усього у списку 200 кандидатів.

Крім того, на з’їзді партія також висунула кандидатів на мажоритарну частину депутатського складу. Серед них, зокрема, – четверо чинних народних депутатів нинішнього скликання. Павло Різаненко балотуватиметься в парламент у мажоритарному окрузі № 97, Вікторія Войціцька – № 155, Леонід Ємець – № 221, Вікторія Пташник – № 223. Раніше в партії заявляли, що не хочуть брати своїми кандидатами на майбутні вибори чинних народних депутатів.

«Ми приходимо в політику всерйоз і надовго», – заявив на з’їзді Вакарчук.

За опитуваннями, партія «Голос» за підтримкою виборців перебуває біля прохідного 5-відсоткового бар’єру – за одними дещо нижче, за іншими дещо вище.

Сам Святослав Вакарчук уже був депутатом Верховної Ради шостого скликання з листопада 2007 року до грудня 2008-го, тоді він був обраний за списком блоку «Наша Україна – Народна самооборона» на позачергових виборах до парламенту. 16 грудня 2008 року він достроково склав депутатські повноваження.

Наразі на 21 липня заплановані позачергові вибори Верховної Ради України, відповідно до указу нового президента Володимира Зеленського. Цей указ оскаржують у Конституційному суді України. 11 червня велика палата КСУ планує перевірити указ Зеленського на відповідність Конституції. В разі, якщо він був би визнаний неконституційним, чергові вибори мали б відбутися 27 жовтня.