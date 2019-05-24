Партія «Голос» не хоче брати чинних народних депутатів на вибори до Верховної Ради

Партія «Голос» музиканта Святослава Вакарчука назвала 10 вимог до своїх потенційних кандидатів у народні депутати. Серед них – відсутність досвіду роботи народним депутатом у Верховній Раді поточного скликання.

У партії повідомили, що претенденти на участь у виборах до парламенту:

мають незаплямовану репутацію. Не залежать від олігархів і готові пояснити свої статки;

відповідають всім вимогам антикорупційного законодавства та Закону України «Про очищення влади»;

поділяють цінності, принципи, ідеологію та програмні засади партії «Голос»;

мають професійні або громадські досягнення у своїй сфері та бачення, як втілити найкращі зміни у масштабах країни;

ставлять суспільні інтереси вище особистих і готові працювати в команді для досягнення результатів;

не перебували й не співпрацювали з режимом Януковича, Комуністичною партією України та проросійськими силами;

не мають громадянства та економічних інтересів у країні-агресорі;

ніколи не співпрацювали зі спецслужбами тоталітарних режимів чи сепаратистами;

не протидіяли Революції гідності, прямо визнають і визнавали факт Російської агресії та непорушність територіальної цілісності України;

не є чинними народними депутатами України.

Згідно з повідомленням, персональний склад виборчого списку за результатами відкритого обговорення затвердить з’їзд партії «Голос». Також на з’їзді партія вирішить, кого підтримає на одномандатних округах. Зокрема, з’їзд «Голосу» визначить, кого з числа народних депутатів поточного скликання делегує в мажоритарні округи.

16 травня Вакарчук заявив про створення політичної партії «Голос», яка планує взяти участь у виборах у Верховну Раду. Дострокові парламентські вибори призначені на 21 липня.