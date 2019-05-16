Вакарчук розповів про фінансування своєї партії

Новостворена партія «Голос» фінансується здебільшого за рахунок малого та середнього бізнесу, повідомив лідер партії та музикант Святослав Вакарчук у коментарі руху «Чесно».

«Ми не беремо жодної копійки в олігархів і не будемо з ними ніколи ні про що говорити. Все своє життя, коли я займався музикою, я заробляв гроші від того, що велика кількість звичайних українців давала нам через квитки свої гроші. Більша частина грошей, які ми зараз збираємо, надходить від малого, середнього бізнесу, від звичайних людей, які хочуть нам допомогти. Ми впевнені, що з їх допомогою ми чесно зберемо всі гроші», – сказав Вакарчук.

Він назвав вибори за мажоритарною системою «старою політикою».

«Мажоритарка – це минула, стара політика, яка має відійти. І ми дуже очікуємо, що нові парламентські вибори, якщо наша країна проголосувала за зміни, відбудуться за новою виборчою системою – системою відкритих виборчих списків», – заявив Вакарчук.

У відповідь на питання про можливу участь партії Вакарчука у виборах на округах Вакарчук сказав: «Партія буде робити все, щоб впливати на українську владу максимально».

16 травня Вакарчук заявив про створення політичної партії «Голос», яка планує взяти участь у виборах у Верховну Раду.

Музикант уже був депутатом Верховної Ради в 2007–2008 роках, він був обраний за списком блоку «Наша Україна – Народна самооборона» на дострокових виборах до парламенту. 16 грудня 2008 року добровільно склав депутатські повноваження.

Перед президентськими виборами 2019 року соціологи включали Вакарчука як потенційного претендента до списку кандидатів на посаду, але співак відмовився від висування.