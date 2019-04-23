«Океан не мовчить»: Вакарчук анонсував «демократичний концерт» на День Києва

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук у своєму відеозверненні анонсував «демократичний концерт» на День Києва в Національному комплексі «Експоцентр України» (ВДНГ).

«А чому б тут не зробити несподівано концерт гурту «Океан Ельзи»? Наприклад, на День Києва 26 травня. Ось так взяти і зробити. Причому зробити його… Поставити сцену на 360 градусів, зробити її доступною для перегляду, зробити одну суцільну фан-зону, ніяких сидячих місць, ніякої vip-зони. Демократичний концерт із демократичними цінами в демократичній країні», – сказав Вакарчук.

За його словами, про цю ідею не знали шанувальники і музиканти «Океану Ельзи». Він запропонував назвати концерт «Океан не мовчить».

«Океан» не мовчить, не мовчіть і ви», – додав Вакарчук.

22 січня Вакарчук анонсував повернення до політики через «розчарування сучасним її станом в Україні». Через тиждень музикант заявив, що не братиме участі у виборах президента 2019 року. Він тоді сказав, що працюватиме над тим, «щоб привести у владу якомога більше молодих професіоналів».

Лідер гурту «Океан Ельзи» був народним депутатом шостого скликання в період з листопада 2007 року до грудня 2008-го. Він обирався за списками блоку «Наша Україна – Народна самооборона».