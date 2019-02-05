Вакарчук повідомив про роботу над музичним супроводом до фільму за п’єсою Сенцова

Лідер музичного гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук повідомив про роботу над музичним супроводом до фільму «Номери» за однойменною п’єсою утримуваного за ґратами в Росії українського режисера Олега Сенцова.

«Робочий процес. Разом з Мілошем і Влада створюємо музику до фільму Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва «Номери», – написав Вакарчук на сторінці у Twitter.

До допису музикант прикріпив фото у студії, не вказавши, скільки триватиме «процес» створення саундтреків.

Прем’єра фільму-антиутопії за п’єсою Сенцова «Номери» запланована на весну 2019 року.

Олег Сенцов протестував проти анексії Криму. У березні 2014 року його затримали російські силовики, звинуватили в тому, що він нібито хотів підірвати пам’ятник Леніну в Сімферополі, підпалити офіс колишньої Партії регіонів. На суді він заявив про тортури і політичне переслідування. Йому дали 20 років в’язниці.

25 жовтня 2018 року Європарламент присудив Сенцову премію Сахарова «За свободу думки».