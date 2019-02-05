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05 Лютий 2019, Київ 14:55
Новини | Суспільство

Вакарчук повідомив про роботу над музичним супроводом до фільму за п’єсою Сенцова

Музикант Святослав Вакарчук

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Лідер музичного гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук повідомив про роботу над музичним супроводом до фільму «Номери» за однойменною п’єсою утримуваного за ґратами в Росії українського режисера Олега Сенцова.

«Робочий процес. Разом з Мілошем і Влада створюємо музику до фільму Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва «Номери», – написав Вакарчук на сторінці у Twitter.

До допису музикант прикріпив фото у студії, не вказавши, скільки триватиме «процес» створення саундтреків.

Прем’єра фільму-антиутопії за п’єсою Сенцова «Номери» запланована на весну 2019 року.

Олег Сенцов протестував проти анексії Криму. У березні 2014 року його затримали російські силовики, звинуватили в тому, що він нібито хотів підірвати пам’ятник Леніну в Сімферополі, підпалити офіс колишньої Партії регіонів. На суді він заявив про тортури і політичне переслідування. Йому дали 20 років в’язниці.

Презентація англійського перекладу книги Олександра Мімрука «Олег Сенцов», грудень 2018 року
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