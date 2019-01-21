Геращенко показала листа від Сенцова: він обіцяє нові книжки, сценарії і фільми

Перший віце-спікер Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко повідомляє, що отримала листа від ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook 21 січня.

Лист датований 17 січня цього року.

«Олег пише, що дуже важливо , що держава нарешті серйозно зайнялася підтримкою українського кіно і книги. Пише, що планує порадувати українців своїми новими книжками, сценаріями і фільмами», – написала Геращенко.

Олег Сенцов протестував проти анексії Криму. Навесні 2014 року його затримали російські силовики, звинуватили в тому, що він нібито хотів підірвати пам’ятник Леніну в Сімферополі, підпалити офіс колишньої Партії регіонів. На суді він заявив про тортури і політичне переслідування. Йому дали 20 років в’язниці.

25 жовтня 2018 року Європарламент присудив Сенцову премію Сахарова «За свободу думки».

Під час ув’язнення Сенцов голодував 145 днів з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях. Він погодився на прийом їжі, заявивши, що це «вимушений захід через загрозу насильницького годування».