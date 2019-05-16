Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
16 травня 2019, Київ 15:38
Новини | Політика

Святослав Вакарчук оголосив про створення партії «Голос»

Лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук під час презентації політичної партії «Голос». Київ, 16 червня 2019 року

Дивитись коментарі

Музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук заявив 16 травня в Києві про створення політичної партії «Голос». За його словами, ця політична сила планує взяти участь у виборах до Верховної Ради.

Лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук під час презентації політичної партії «Голос». Київ, 16 червня 2019 року
Лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук під час презентації політичної партії «Голос». Київ, 16 червня 2019 року

«Ми, партія «Голос», ідемо в парламент, щоб знищити стару політику і створювати політику нову. Політику, яка принесе нам справжні зміни», – заявив засновник партії.

«Наш голос звучатиме злагоджено і сильно», – додав Вакарчук і представив членів своєї команди.

Вакарчук уже був депутатом Верховної Ради в 2007–2008 роках, він був обраний за списком блоку «Наша Україна – Народна самооборона» на дострокових виборах до парламенту. 16 грудня 2008 року добровільно склав депутатські повноваження.

Перед президентськими виборами 2019 року соціологи включали Вакарчука як потенційного претендента до списку кандидатів на посаду, але співак відмовився від висування.

/**/ /**/ /**/ За даними ЗМІ, Вакарчук представить партію під назвою «Голос»
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Вакарчук закликав 16 травня прийти на Старокиївську гору, «щоб почути новий голос»

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG