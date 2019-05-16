Святослав Вакарчук оголосив про створення партії «Голос»

Музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук заявив 16 травня в Києві про створення політичної партії «Голос». За його словами, ця політична сила планує взяти участь у виборах до Верховної Ради.

«Ми, партія «Голос», ідемо в парламент, щоб знищити стару політику і створювати політику нову. Політику, яка принесе нам справжні зміни», – заявив засновник партії.

«Наш голос звучатиме злагоджено і сильно», – додав Вакарчук і представив членів своєї команди.

Вакарчук уже був депутатом Верховної Ради в 2007–2008 роках, він був обраний за списком блоку «Наша Україна – Народна самооборона» на дострокових виборах до парламенту. 16 грудня 2008 року добровільно склав депутатські повноваження.

Перед президентськими виборами 2019 року соціологи включали Вакарчука як потенційного претендента до списку кандидатів на посаду, але співак відмовився від висування.