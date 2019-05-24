В Україні розпочалася виборча кампанія до Верховної Ради.

23 травня був опублікований і набув чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня.

Відповідно до закону про вибори народних депутатів виборчий процес позачергових виборів депутатів починається з дня, наступного після дня опублікування указу президента України.

Аргументуючи своє рішення призначити дострокові рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.

Згідно з українським законодавством, Верховна Рада складається із 450 народних депутатів. 225 із них обираються за партійними списками, 225 – на мажоритарних округах. До парламенту потрапляють партії, які отримують на виборах 5% голосів.

22 травня Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту пропозицію з іншим форматом виборів – пропорційною системою із закритими партійними списками та 3% прохідного бар’єру. Новий глава Адміністрації президента Андрій Богдан назвав його «компромісним».

Парламент не вніс законопроект до свого порядку денного.

Чергові вибори до парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.