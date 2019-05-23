Указ Зеленського про дострокові вибори в Раду набув чинності

Указ президента України Володимира Зеленського про дострокові вибори до Верховної Ради оприлюднений в «Урядовому кур’єрі» і набув чинності.

Своїм рішення Зеленський достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня.

21 травня після консультацій із головами депутатських фракцій та указу про розпуск Верховної Ради, Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту пропозицію з іншим форматом виборів – пропорційною системою із закритими партійними списками. Новий глава Адміністрації президента Андрій Богдан назвав його «компромісним».

При цьому під час інавгураційної промови 20 травня​ президент Володимир Зеленський пропонував депутатам проголосувати за «Виборчий кодекс» із відкритими списками.

На останніх парламентських виборах у 2014 році українці голосували за конкретного депутата у своєму окрузі ‒ це називалося «мажоритарною системою», і одночасно за певну партію ‒ за закритими списками.

Чергові вибори парламенту за законом мали б відбутися 27 жовтня 2019 року.