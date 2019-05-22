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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ про роспуск Верховной Рады, а внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля. Не все депутаты согласны с этим. Кроме прочего, неконституционным, решение Зеленского назвал спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Но, если досрочные выборы все же будут, все ли смогут проголосовать на них? Чего ожидать от попыток изменить избирательное законодательство и смогут ли осуществить свое конституционное право переселенцы из неподконтрольной части Донбасса?

Запуск внеочередных выборов – резко меняет электоральный ландшафт, поскольку часть политических сил не успевают подготовиться должным образом к избирательной кампании, говорит политолог Олег Саакян.

«Речь идёт о различных группах, которые будут образовываться на месте «Народного Фронта» и «БПП» – это, в электоральном плане бьёт и по Гройсману, и по группе «Удар». Поэтому вопрос принятия трёхпроцентного барьера во многом продиктован компромиссом между интересами этих групп и олигархами», – говорит Саакян.

Кроме того, говорит политолог, внеочередные выборы сыграют на руку прежде всего олигархам, которые законсервируют сложившуюся электоральную ситуацию, что может усугубить качество парламента. С другой стороны, если когда-то и произойдёт отмена мажоритарной системы, то она фактически, отпускает феодальные наделы, от которых баллотировались депутаты, и сможет увеличить количество депутатов в Верховной Раде, которых не хватало от мажоритарных округов из-за оккупации Донбасса.

Для переселенцев из Крыма и Донбасса – досрочные выборы будут шансом получить в парламенте своих представителей, говорит Саакян.

Представительство от переселенцев в Раде вырастет в два раза

«Это даёт возможности для внутренне-перемещённых лиц, поскольку ВПО могут голосовать на общенациональных выборах. Таким образом получается, что представительство от переселенцев вырастет в два раза» – говорит политолог.

Глава правления общественной организации «Громадянська мережа «Опора»» Ольга Айвазовская считает, что на парламентских выборах должна действовать та же процедура, которая использовалась на президентских выборах, относительно временного изменения места голосования, без изменения избирательного адреса.

Для голосования по пропорциональной системе не нужно подавать никаких справок

«ЦВК должна урегулировать этот вопрос. Кроме всего, есть запрос со стороны неправительственных организаций, которые оценивали президентские выборы, о том, чтобы упростить доказательную базу для всех категорий граждан, которые проживают не по месту регистрации. Для голосования по пропорциональной системе, по нашему мнению, не нужно подавать никаких справок, а мотивация может быть изложена в заявлении гражданина, и подана таким же образом, как и на президентских выборах», – говорит Айвазовская.

Однако, переселенцам и рабочим мигрантам не удастся проголосовать в полной мере, так как мажоритарная система пока не отменена. Следовательно, проголосовать можно будет лишь за партию в парламенте, но не за представителя округа.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите).