Зеленський розкритикував Раду, яка не підтримала пропоновані ним зміни до закону про вибори

Президент України Володимир Зеленський розкритикував Верховну Раду, яка 22 травня на позачерговому засіданні не підтримала зміни до виборчого законодавства, запропоновані головою держави.

«Верховна Рада провалила законопроект про зміну виборчого законодавства. Старі політики обрали стару систему, бо лише вона дає їм шанс подовжити політичне життя. Вони розраховують за гроші та гречку знову пролізти до Верховної Ради. Але я переконаний, що вони помиляються. І навіть у мажоритарних округах ви оберете нових політиків, здатних змінити країну не на словах, а на ділі. То що? Зробимо їх разом? 21 липня», – написав Зеленський у Facebook.

21 травня після консультацій із головами депутатських фракцій та указу про розпуск Верховної Ради, Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту пропозицію з іншим форматом виборів – пропорційною системою із закритими партійними списками. Новий глава Адміністрації президента Андрій Богдан назвав його «компромісним».

При цьому під час інавгураційної промови 20 травня​ президент Володимир Зеленський пропонував депутатам проголосувати за «Виборчий кодекс» із відкритими списками.

Читайте також: Вибори, яких «не буде». Про що не домовилися Зеленський і депутати

На останніх парламентських виборах у 2014 році українці голосували за конкретного депутата у своєму окрузі ‒ це називалося «мажоритарною системою», і одночасно за певну партію ‒ за закритими списками.

Президентські зміни пропонували на майбутніх виборах прибрати мажоритарку. Теоретично це мало б усунути політичну корупцію на місцях, коли кандидати в депутати скуповували голоси у відносно невеликих округах. Однак, низка експертів стверджує, що проблема не в самій мажоритарній системі, а в тому, що порушників не карають за купівлю голосів та незаконні дії.

Натомість президент Зеленський пропонував провести вибори за стовідсотковою пропорційною системою із закритими списками. В пояснювальній записці свою відмову від впровадження відкритих списків мотивовано тим, «що дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та 60-денний строк для обрання нового складу парламенту не залишає шансів на впровадження цієї системи».

На сайті президента 21 травня був опублікований указ про розпуск Верховної Ради України і призначення дострокових виборів парламенту на 21 липня.

За Конституцією України, позачергові вибори до парламент проводяться в період 60 днів із дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Чергові вибори парламенту за законом мали б відбутися 27 жовтня 2019 року.