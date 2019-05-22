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22 Травень 2019, Київ 14:59
Новини | Політика

До Ради надійшов законопроект Зеленського про вибори

Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) і голова Адміністрації президента Андрій Богдан

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Законопроект про зміни до виборчого законодавства, який президент України Володимир Зеленський пропонує розглянути як невідкладний, надійшов до Верховної Ради. Про це йдеться на сайті парламенту. Документ має назву «Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів України».

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій скликав на 22 травня позачергове засідання парламенту. Воно розпочалося о 12:00.

Позачергове засідання скликали в зв’язку з вимогою президента України.

На засіданні депутати мають розглянути питання про внесення змін до законів про вибори народних депутатів і про публічні закупівлі, вказано в розпорядженні спікера.

Про що голови парламентських фракцій консультувалися із президентом Зеленським – відео
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Про що голови парламентських фракцій консультувалися із президентом Зеленським – відео

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Раніше президент України Володимир Зеленський попросив голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати на 22 травня позачергове засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів.

Перед цим на сайті президента був опублікований указ про розпуск Верховної Ради України і призначення дострокових виборів парламенту на 21 липня.

За Конституцією України, позачергові вибори до парламент проводяться в період 60 днів із дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Чергові вибори парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.

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