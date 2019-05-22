Рада не внесла законопроекти Зеленського до порядку денного

Верховна Рада на позачерговому засіданні 22 травня не внесла до порядку денного законопроект президента України Володимира Зеленського щодо зміни виборчого законодавства.

Також парламент не вніс до порядку денного інший президентський законопроект, також пов’язаний із виборами, – «Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу.

Законопроект про зміни до виборчого законодавства, який президент України Володимир Зеленський пропонував розглянути як невідкладний, надійшов до Верховної Ради 22 травня. Документ має назву «Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів України».

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій скликав на 22 травня позачергове засідання парламенту.

Позачергове засідання скликали в зв’язку з вимогою президента України.

На засіданні депутати мали розглянути питання про внесення змін до законів про вибори народних депутатів і про публічні закупівлі, вказано в розпорядженні спікера.

Раніше президент України Володимир Зеленський попросив голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати на 22 травня позачергове засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів.

Перед цим на сайті президента був опублікований указ про розпуск Верховної Ради України і призначення дострокових виборів парламенту на 21 липня.

За Конституцією України, позачергові вибори до парламент проводяться в період 60 днів із дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Чергові вибори парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.