Зеленський подав перший законопроект до Верховної Ради

Президент України Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради перший законопроект. Це «Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу.

Нинішній статус документа – «направлено на розгляд комітету», профільним для розгляду законопроекту є комітет парламенту з питань економічної політики.

Депутати Верховної Ради раніше 22 травня повідомляли, що досі не отримали для розгляду законопроект про вибори, який президент України Володимир Зеленський пропонує розглянути як невідкладний на засіданні, яке розпочнеться о 12:00.