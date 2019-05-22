Законопроекту Зеленського про вибори в Раді досі немає – депутати

Депутати Верховної Ради досі не отримали для розгляду законопроект про вибори, який президент України Володимир Зеленський пропонує розглянути як невідкладний на засіданні, яке розпочнеться о 12:00 22 травня. Про це щонайменше двоє народних депутатів повідомили зранку 22 травня.

«Або я не в тій Верховній Раді працюю, або не до неї мав бути внесений до 7-ої ранку законопроект про вибори. Пів на 11-ту, а документу досі немає. Початок засідання, до слова, менше як за 2 години», – написала у Facebook депутат Оксана Юринець із фракції БПП.

«Отже, до початку позачергового засідання парламенту, присвяченого зміні системи парламентських виборів залишилося півтори години. Офіційно інформую, що проект Закону, який ми будемо обговорювати, я як народний депутат розшукати не можу. Рейдерське захоплення інститутів влади в країні триває повним ходом. Відчувається почерк майстрів», – вказав ще один депутат із фракції БПП Олексій Гончаренко.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій скликає на 22 травня позачергове засідання парламенту. Воно має початися о 12:00.

«Підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України на 22 травня 2019 року о 12:00», – написав Парубій у Twitter.

Як йдеться в оприлюдненому спікером розпорядженні, позачергове засідання скликають у зв’язку з вимогою президента України.

На засіданні депутати мають розглянути питання про внесення змін до законів про вибори народних депутатів і про публічні закупівлі, вказано в розпорядженні спікера.

Раніше президент України Володимир Зеленський попросив голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати на 22 травня позачергове засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів.

Перед цим на сайті президента був опублікований указ про розпуск Верховної Ради України і призначення дострокових виборів парламенту на 21 липня.

За Конституцією України, позачергові вибори до парламент проводяться в період 60 днів із дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Чергові вибори парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.