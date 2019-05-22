Порошенко не виключив, що може очолити список своєї партії на виборах до Ради

Колишній президент України Петро Порошенко не виключає, що може очолити виборчий список партії БПП «Солідарність» на виборах до парламенту.

«Це буде вирішувати з’їзд, але я не виключаю такої можливості», – сказав Порошенко, відповідаючи на питання Радіо Свобода, 22 травня в Києві.

Він додав, що з’їзд партії відбудеться найближчим часом.

«Участь моєї команди у виборах до Верховної Ради – абсолютно необхідна. Адже ми маємо захистити євроатлантичні і європейські здобутки України, і не дати розвернути країну назад у бік Росії та зупинити реформи, які ми розпочали. Будь-який справжній політик має бути готовий до виборів, і моя команда до них готова. Моя команда братиме участь у виборах до парламенту і переможе у виборах. Найближчим часом ми зберемо з’їзд партії, на якому відбудеться дуже серйозне оновлення і партії, і партійного списку», – сказав екс-президент.

При цьому Порошенко заявив, що команда нового президента «почала діяльність з порушення Основного Закону, це точно не може не викликати занепокоєння».

За словами колишнього президента, розпуск парламенту можливий тільки тоді, «коли є вичерпний перелік підстав», а не тоді, «коли забажається президенту, навіть коли це для нього потрібно».

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«Мати більшість у ВР – природне бажання президента. І свого часу я після виборів 25 травня зробив все, щоби провести дочасні вибори до парламенту. Єдина проблема в тому, що демократія – це процедура, а Конституція – Основний Закон держави, якого обов’язково треба дотримуватися», – додав Порошенко.

Він закликав усі демократичні сили негайно почати переговори щодо формату участі у парламентських виборах. «Маємо не допустити реваншу», – сказав екс-президент.

На сайті президента 21 травня був опублікований указ про розпуск Верховної Ради України і призначення дострокових виборів парламенту на 21 липня.

Тим часом, Верховна Рада на позачерговому засіданні 22 травня, скликаному на вимогу президента Володимира Зеленського, не внесла до порядку денного законопроект президента України Володимира Зеленського щодо зміни виборчого законодавства. Депутатам не вистачило голосів.

21 травня після консультацій із головами депутатських фракцій та указу про розпуск Верховної Ради, Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту пропозицію з іншим форматом виборів – пропорційною системою із закритими партійними списками. Новий глава Адміністрації президента Андрій Богдан назвав його «компромісним».

При цьому під час інавгураційної промови 20 травня​ президент Володимир Зеленський пропонував депутатам проголосувати за «Виборчий кодекс» із відкритими списками.

За Конституцією України, позачергові вибори до парламент проводяться в період 60 днів із дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Чергові вибори парламенту за законом мали б відбутися 27 жовтня 2019 року.