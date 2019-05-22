Команда Зеленського показує неспроможність парламенту – Чумак

Гості програми «Ваша Свобода»: Віктор Чумак, народний депутат України (позафракційний); Григорій Шверк, народний депутат України («БПП»)

Верховна Рада на засіданні 22 травня провалила закон президента Володимира Зеленського про дострокові вибори. Напередодні Зеленський підписав указ про розпуск парламенту восьмого скликання і призначив позачергові вибори Верховної Ради на 21 липня цього року.

Олександр Лащенко: Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що указ про розпуск парламенту, підписаний президентом Володимиром Зеленським, суперечить чинній Конституції, і цей указ буде оскаржений в Конституційному суді України. Таким чином, Верховна Рада так і не внесла до порядку денного законопроект щодо зміни виборчого законодавства, який передбачає зокрема запровадження пропорційної виборчої системи і зниження прохідного бар’єру на виборах до 3%.

Пане Чумак, що, політична криза все глибшою стає в Україні, чи, навпаки, це певне таке протистояння, яке, зрештою, приведе до дострокових виборів, можливо, з відкритими списками?

Президент має величезний ступінь легітимності – 73%. Він абсолютно точно робить те, чого від нього очікують його виборці

​Віктор Чумак: Президент має величезний ступінь легітимності – 73%. Він абсолютно точно робить те, чого від нього очікують його виборці. Я думаю, принаймні перший рік президент точно буде на 3-4 кроки попереду від депутатського корпусу.

Будь-яка криза – це взагалі шлях до можливостей. Будь-яка криза знаходить своє вирішення. Тут є нерозуміння того, що ми стоїмо на зламі епох. Епоха кулуарної політики в Україні відходить у минуле. Її не любили давно, але проти неї ніколи не виступали, тому що старше покоління вийшло з того ж «совка». Воно якось сакралізувало владу. А зараз підросли 40-річні, 35-річні,в яких немає сакрального відношення до влади. Вони хочуть абсолютно прозорого, зрозумілого відношення до себе з боку політиків. Що не робив би Парубій, Бурбак, інші політики, у тому числі й Чумак, той час йде все рівно.

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У нас будуть чудові вибори. У нас тільки ліберально-демократичного спрямування партій більше десятка. Це крім тих, які є в парламенті. Я взагалі прибрав би виборчий бар’єр. 26 мільйонів виборців чи скільки виборців прийшло на вибори, проголосували, це ділиться на 450 мандатів. Набрала партія стільки голосів – має одного депутата. Це дало б можливість політичного структурувати, а потім структурувало б парламент і суспільство.

Команда президента все робить правильно – вона показує недієздатність парламенту і неспроможність його домовлятися

З точки зору технологій і політичної боротьби, політичної конкуренції, команда президента все робить правильно – вона показує недієздатність парламенту і неспроможність його домовлятися. Тому що вчора були консультації, ніби домовилися, а сьогодні раз – і знов обманули президента. На цьому буде побудована виборча кампанія партії «Слуга народу».

Плюс ще й мажоритарники. Мажоритарники завжди орієнтувалися на владу. Тим більше, мажоритарники – це умовні політики. З них, можливо, 10% політиків, а в основному це люди, які йдуть захищати свої інтереси у бізнессфері. 80% – їх завдання дуже просте, тобто потрапити до Верховної Ради. Я не думаю, що Зеленський зможе профінансувати кампанію усіх мажоритарників на всіх округах. Це дуже великі гроші. Тому треба шукати мажоритарників, які спроможні самі за себе витрачати фінанси. Але тоді виникає питання контролю якості цих мажоритарників.

– Пане Шверк, на ваш погляд, що відбулося сьогодні на позачерговому засіданні Верховної Ради?

Відбулося те, чого й варто було очікувати. Неможливо таким чином ухвалювати закон, яким він не був би. Якщо є в законі хоч якась контраверсія

​Григорій Шверк: Відбулося те, чого й варто було очікувати. Неможливо таким чином ухвалювати закон, яким він не був би. Якщо є в законі хоч якась контраверсія, а в цьому законі є контраверсія, очікувати, що у цьому парламенті можна знайти 226 голосів – дуже оптимістична оцінка у тих людей, які намагалися це зробити. Не тільки розробити проект закону, але й провести його через залу – це велика фахова робота.

На жаль, сьогодні ще колеги в Адміністрації президента цією роботою не оволоділи якісним чином. Отримати дві чорні кулі перед голосування від руху «Чесно» і РПР, які закликали не голосувати за закриті списки, не голосувати за те, що було запропоновано – з самого початку було зрозуміло, що велика кількість людей в залі на це орієнтується.

Остаточне рішення має ухвалити КСУ. З моєї точки зору, він його не ухвалить за ті 50 днів, які відведені до виборів. Тому вибори відбудуться за діючим виборчим законодавством

Все буде рухатися наступним чином: президент опублікує указ, який оприлюднений, а не опублікований. І після публікації почнуться всі процеси, які пов’язані з достроковими виборами. Вони будуть проведені, як і запропоновано цим указом – 21 липня, якщо президент не змінить свою позицію і не змінить указ.

Будь-які звернення до КСУ, які, можливо, будуть, отримають якесь рішення. Люди, які кажуть про сумнівність цього указу, мають для цього підстави. Але остаточне рішення має ухвалити КСУ. З моєї точки зору, він його не ухвалить за ті 50 днів, які відведені до виборів. Тому вибори відбудуться, але відбудуться за чинним виборчим законодавством, тобто мажоритарка і пропорційна.