Підтримка України залежатиме від політики Зеленського щодо Росії – конгресмени США

Конгрес США може продовжити підтримувати Україну, але для цього конгресмени хочуть побачити яку політику у відносинах із Росією обере Володимир Зеленський. Про очікування американських законодавців розпитав Голосу Америки.

Адам Кінзінгер, конгресмен-республіканець, вірить, що відносини між Україною і США залишатимуться сильними:

«Я знаю, що він (Володимир Зеленський - ред.) був обраний із дуже сильною підтримкою народу. Думаю, що в нас є хороша можливість попрацювати разом і мати новий початок», – каже Кінзінгер.

Щодо відносин із Росією конгресмен сподівається, що конфлікт вдасться припинити «на умовах України»:

«Україна має право бути незалежною, вільною і суверенною. І росіяни повинні це визнати».

Відповідаючи на запитання про інавгурацію, Кінзінгер висловився так:«Склад американської делегації не був якимось сигналом Україні. Я маю на увазі, у нас зараз сесія, всі зайняті... Ми дуже підтримуємо зміни в Україні, щоб Україна отримала свободу, на яку вона заслуговує і якої потребує».

Джим Коста, конгресмен-демократ, також сподівається, що українсько-американські відносини будуть розвиватися.

«Перед Україною зараз багато викликів. Росія продовжує загрожувати на сході України. Нас цікавить, як новий президент України вестиме себе з Росією та з Європою. Сподіваємося, він буде прозахідним», – каже Коста.

Конгресмен також зауважив, що у Вашингтоні поки що мало знають про нового українського президента.

«Ми уважно спостерігали за виборами, і його обрали із дуже сильним мандатом. Але чи він буде просувати реформи, чи він є прозахідним, багато з нас тут ще не визначилось», – пояснює конгресмен.

Коста вважає, що США повинні продовжувати підтримувати Україну

«Думаю, ми повинні продовжувати підтримувати демократичні сили в Україні для того, щоб українці зберігали свою незалежність і щоб могли продовжувати працювати в напрямку подолання своїх економічних викликів та корупції, яка існує в Україні, щоб Україна була сильною та незалежною частиною європейських сил», – наголосив Коста.

Щось подібне звучало і від голови делегації США на інавгурації президента Володимира Зеленського, міністра енергетики Ріка Перрі.

«Америка тут, щоб послати чіткий сигнал. Президент Сполучених Штатів [Дональд Трамп] попросив нас приїхати, щоб передати людям України, що вони можуть розраховувати на Сполучені Штати, на роботу із новим президентом та, сподіваємося, із новим парламентом, щоб створити найвеличніші дні для українського народу», – сказав Перрі.

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