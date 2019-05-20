Екс-посол США про українських моряків, Зеленського і Злочевського

Україні не варто перейматися через можливу зустріч президентів США і Росії, а оприлюднення тіньових записів Партії регіонів, які опинилися в центрі українсько-американського скандалу, було вірним кроком. Про це у розмові з Радіо Свобода заявив Джон Гербст, колишній посол США в Україні, директор Євразійського центру «Атлантичної ради» США. Він також прокоментував співпрацю американського аналітичного центру з суперечливою компанією колишнього міністра екології в уряді Азарова Миколи Злочевського.

– Президент США оголосив про плани зустрітися з президентом Росії у червні в рамках саміту «Групи-20». Раніше Трамп скасував таку зустріч через конфлікт у Керченській протоці. Але українські моряки досі за ґратами, судна – під контролем Росії. Чи є підстави Україні непокоїтися через зустріч Путіна-Трампа?

– Я не надаю великої ваги тому, президенти Трамп і Путін можуть зустрітися чи зустрінуться в рамках саміту «Групи-20». Це нормально, якщо президенти провідних держав зустрічаються. Відразу після агресії Росії у Керченській протоці Трамп вирішив скасувати зустріч, але це було півроку тому. Як не мене, це не є проблемою для України. Проблемою є те, що президент Трамп виглядає слабким, коли він зустрічається з Путіним і це недобре. Але коли таке стається, це викликає реакцію у Вашингтоні, особливо у Конгресі, в результаті це призводить до сильнішої американської політики проти агресії Кремля.

– Які шанси, що українські моряки незабаром вийдуть на волю? Перед президентськими виборами в Україні дехто прогнозував, що таке звільнення може стати кроком Кремля назустріч новій адміністрації в Києві.

Кремль незадоволений щонайменше двома заявами Зеленського. Вони були здивовані, коли Зеленський звернувся до Путіна як до «ворога українського народу»

– Я цього не виключаю, але не думаю, що варто на це розраховувати Кремль сподівався, що в результаті виборів новий президент України буде готовий до поступок на Донбасі. На мою думку, цього не станеться.

Кремль сподівався, що в результаті виборів новий президент України буде готовий до поступок на Донбасі. На мою думку, цього не станеться. Мені здається, що Зеленський значною мірою буде продовжувати сильну зовнішню політику Порошенка.

Знаю, що Кремль незадоволений щонайменше двома заявами новообраного президента Зеленського за останні кілька тижнів. Вони були здивовані, коли Зеленський у відповідь звернувся до Путіна як до «ворога українського народу». (Зеленський назвав президента Росії особистим ворогом в інтерв’ю агенції РБК – ред.) Мене запитували про це на російському телебаченні. Я пояснив, що Путін веде війну проти України, а цим займається «ворог». Їм не сподобалася така відповідь, але це правда.

Я підтримую рішення, щоб Конгрес США запровадив санкції на членів родин чільних представників Кремля

А коли Путін спровокував Зеленського питанням паспортів, то Зеленський відповів чудово, а Путін виглядав, можливо, не дуже розумно. Таким чином Зеленський двічі продемонстрував, що він захищатиме інтереси України перед агресією Кремля. У цьому контексті мені важко уявити, що Путін випустить моряків. Я особисто підтримую рішення, щоб Конгрес США запровадив санкції на членів родин чільних представників Кремля, які б діяли доти, доки сидять українські політичні в'язні. Це би мало дуже суттєвий і позитивний вплив.

– Ви стежили за Росією під час президентської кампанії, а як Росія може спробувати втручатися у парламентські вибори в Україні?

Закиди, які звучали на адресу посла США в Україні Марі Йованович, є брехливими. Вони не підуть на користь інтересам України

– Я думаю, що те, що ми задокументували, продовжиться. А це масова дезінформація, маніпуляція війною Кремля на Донбасі, не виключені кібератаки. Можливо, Кремль посилить своє втручання перед виборами до Верховної Ради. Те, що вони не робили нічого особливо нового перед президентськими виборами, понижує відчуття небезпеки в Україні, але дії продовжаться.

– Розгорівся скандал з можливим втручанням України у вибори в США. Наскільки він зараз загрожує українсько-американським відносинам?

– Різні закиди, які звучали на адресу посла США в Україні Марі Йованович, є брехливими (з критикою Йованович, яка вже покинула пост в Україні, виступав передовсім генеральний прокурор України Юрій Луценко – ред). На жаль, вони не підуть на користь інтересам України. Частина звинувачень стосується оприлюднення так званої «чорної книги» Манафорта. Я думаю, що оприлюднення цих даних було легітимним журналістським кроком, було в національних інтересах, адже Манафорт працював для людини, яка відповідала за снайперів на Майдані, для людини, яка втекла до Росії. Тому оприлюднення даних про Манафорта було журналістським успіхом (дані оприлюднив народний депутат Сергій Лещенко, колишній журналіст-розслідувач, американський суд визнав політтехнолога Пола Манафорта винним – ред.), а не спробою втрутитися у вибори в США.

– В Україні знову виникли запитання до енергетичної компанії Burisma, яка є одним зі спонсорів «Атлантичної ради» США, 13 травня ви проводили спільний захід у Харкові. З новими заявами виступив генеральний прокурор Юрій Луценко (Генеральна прокуратура нещодавно надіслала екс-міністру екології та природних ресурсів Миколі Злочевському повідомлення про підозру у справі про відмивання коштів у 2013 році, водночас нових справ проти Burisma в Україні, як згодом пояснив Луценко агенції Bloomberg, немає – ред.). Чи ви будете переглядати співпрацю з Burisma?

– Ми отримуємо підтримку від різних компаній в Україні, з різних джерел у США, і ми наполягаємо, щоб спонсори поважали нашу інтелектуальну незалежність. Це стосується також наших стосунків із компанією Burisma. Я знаю, що вона була дуже суперечливою, особливо кілька років тому. Як мені пояснили, нарікання щодо Burisma у лондонському суді не зовсім відповідали реальній ситуації. Через це ми вирішили, що можемо бути партнерами. Я також знаю, що останнім часом довкола компанії є багато політичних заяв. (У раді директорів фірми донедавна працював син екс-віце-президента США Джо Байдена, який знову збирається на вибори, через це батька звинувачують у конфлікті інтересів, Джо Байден це спростовує – ред.)

– Чи ви готові зараз потиснути руку пану Злочевському, власнику Burisma?

– Я готовий потиснути руки багатьом, включно з паном Злочевським, включно з паном Луценком.