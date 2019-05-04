Війна з Росією. Поки Зеленський лише обіцяє, Путін вже пішов у наступ

(Рубрика «Точка зору»)

Російські пропагандистські медіа задоволено демонструють, як мешканці окупованих районів Донецької і Луганської областей вишикуються у черги за «паспортами Путіна», як розповідають журналістам, що їхні регіони є частиною «русского мира», як радіють, що про них згадали. Ось такі репортажі і будуть важливою складовою нової інформаційної війни Росії проти України. Поки новий президент Володимир Зеленський тільки обіцяє інформаційну війну і запрошує журналістів допомагати його адміністрації у протистоянні з Кремлем, старий президент Володимир Путін вже перейшов до нового етапу військових дій – поки що на пропагандистському фронті, але далі буде. Й запрошувати йому нікого не потрібно – інформаційні війська Росії завжди напоготові.

Зміст і мета цієї інформаційної війни на період кількох найближчих місяців є зрозумілими. Якщо вкласти зміст в одне речення – «Ви думали, що Зеленський – ваш президент? Ні! Путін – ваш президент!»

Кремлю зовсім не потрібно, щоб на виборах до нової Верховної Ради перемогла віртуальна партія нового українського президента «Слуга народу» й тим більше – національно-демократичні сили. Але для того, щоб забезпечити на сході і півдні України успіх проросійским силам, потрібно довести проросійському або політично незрілому електорату, що його в черговий раз обдурили. Обіцяли помиритися з Росією – а тепер висувають умови. Обіцяли покращити життя – а воно не покращується. А ось Путін – він не обіцяє. Він діє. Він підписує укази – й вони починають виконуватися буквально наступного дня! Почали паспортизацію Донбасу – але розмірковують про те, щоб давати російські паспорти усім українським громадянам, які того забажають. Але ясно, що для втілення у життя цієї мрії в України має бути влада, готова дружити з Кремлем, а не з Заходом.

Пропаганда Росії з компрометації Порошенка переключилася на Зеленського

Отже, напрямок російської пропаганди є зрозумілим. З компрометації Петра Порошенка вона впевнено переключається на компрометацію його наступника. Це є тим більш актуальним, тому що 2014 року велика частина електорату південних і східних областей України утрималася від участі у виборах президента, бо не бачила серед претендентів свого кандидата. Цього разу все було інакше й Кремлю важливо переконати цю частину виборців Зеленського у їхній помилці.

Але головним у цій кампанії компрометації й ненависті буде, звичайно, не тільки те, що з’являтиметься у російських медіа. Ситуація стане більш зрозумілою, коли до кампанії «Зеленський – не наш президент» активно підключаться ті українські телеканали та інтернет-видання, які були головними критиками українського президента Порошенка. Саме їхня позиція буквально за кілька тижнів продемонструє, наскільки серйозно Кремль налаштований на дискредитацію нового українського президента і деморалізацію його прихильників на сході й півдні країни і до чого готуватися новій владі. Але те, що нова інформаційна війна розпочалася – факт. Те, що в Москві не збираються заспокоюватися і просто стежити за періодом транзиту української влади – факт. І те, що на такий серйозний виклик треба буде відповідати не постами в фейсбуці і роликами в ютюбі, а президентськими указами і діями силових структур – також факт. Інакше Україна ризикує не просто політичною та економічною стабільністю, а втратою нових територій на сході країни і небезпекою ескалації збройного конфлікту там, де на це не очікують.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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