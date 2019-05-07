Що Зеленському робити з Росією? Поради експертів

Економічна ситуація у відносинах між Росією та Україною є вбивчою, заявив голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя», кум президента Росії Володимира Путіна, Віктор Медведчук. І мовляв, обраному президентові України Зеленському треба налагоджувати ці відносини. Саме йому, а не Москві треба думати, як це робити, переконував Медведчук. Що ж Зеленському робити з Росією? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили політичний експерт Валерій Клочок, український економіст Борис Кушнірук та російський економіст Дмитро Некрасов.