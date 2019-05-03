Коломойський: ми з Аваковим вболіваємо за Зеленського

Український олігарх Ігор Коломойський заявив в інтерв’ю Bihus.Info, що вони не були партнерами щодо вибору Володимира Зеленського, але обидва знаходяться у його «фан-клубі».

«Ми в постійному спілкуванні, ми вважаємо, що це спільна перемога. У нас немає партнерства щодо вибору Зеленського, є фан-клуб Зеленського, тобто ми вболіваємо за Зеленського. Ми за Юлю (Тимошенко – ред.) вболівали. Ми вболівали проти Петра (Порошенка – ред.)», – зазначив Коломойський.

Він припустив, що Аваков почав «вболівати» проти Порошенка після так званої «справи рюкзаків Авакова», в якій фігурував син міністра. Сам Коломойський назвав цю справу «висмоктаною з пальця».

Опоненти Зеленського стверджували, що той є кандидатом, пов’язаним з Коломойським. Суперник Зеленського на виборах Петро Порошенко прямо називав його «маріонеткою Коломойського». Його прихильники звертали увагу на те, що шоу Зеленського «Вечірній квартал» і серіал «Слуга народу» виходять на телеканалі Коломойського «1+1», а в штабі Зеленського працює адвокат олігарха Андрій Богдан. Сам Зеленський стверджує, що у нього тільки ділові стосунки з бізнесменом, а на його політичну діяльність Коломойський не впливає.

Коломойський також заявив, що після офіційного оголошення результатів президентський виборів він повернеться на Україну.