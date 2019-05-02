Коломойський: на Донбасі – «громадянський конфлікт», що давно закінчився б, якби не Росія

Український олігарх Ігор Коломойський, який нині проживає в Ізраїлі, заявляє, що війна на сході України є «громадянським конфліктом. Він сказав про це в інтерв’ю «Бігус.інфо».

«Громадянський конфлікт, можна сказати і громадянська війна, але війна – це більше глобально, а це громадянський конфлікт», – заявив він, додавши, що на Донбасі воюють «українці з українцями», а Росія підтримує одну частину українців, «і якби її не було, то українці уже давно помирилися між собою».

За словами Коломойського, спровокувала й організувала цей конфлікт Росія, але «і з іншого боку не все було благополучно: революціонери, які бігали по парламенту і скасовували закони».

Крім того, Коломойський заявив, що революція і Майдан – «це завжди погано».

Читайте також: Завдання українців – уважно стежити за діями Зеленського (огляд преси)

«Тому що влада Януковича довела до Майдану, але революція це завжди погано. Погано, бо в підсумку мінус 13 мільйонів населення, мінус Крим, мінус Донбас. Винен Янукович, Росія, і революція, звісно, взаємна ненависть», – сказав олігарх.

Водночас він заявив, що «крім повстання, не було шляху, щоб знести клептократично-злочинний режим Януковича».

За словами Коломойського, його непокоїть те, що після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента України деякі колишні регіонали заявили про намір повернутися в Україну. Водночас він закликав розділяти «апологетів режиму і звичайних військовополонених».

Опоненти Зеленського стверджували, що той є кандидатом, пов’язаним з Коломойським. Суперник Зеленського на виборах Петро Порошенко прямо називав його «маріонеткою Коломойського». Його прихильники звертали увагу на те, що шоу Зеленського «Вечірній квартал» і серіал «Слуга народу» виходять на телеканалі Коломойського «1+1», а в штабі Зеленського працює адвокат олігарха Андрій Богдан. Сам Зеленський стверджує, що у нього тільки ділові стосунки з бізнесменом, а на його політичну діяльність Коломойський не впливає.

Коломойський також заявив, що після офіційного оголошення результатів президентський виборів він повернеться на Україну.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт, внаслідок якого загинули, за даними ООН, понад 13 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на Донбасі. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». Росія також стверджує про «законність» захоплення Криму всупереч міжнародному праву як «відновлення справедливості».