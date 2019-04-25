Володимир Зеленський. Шлях на Банкову

«Будь-яка історія, хай хоч як пов'язана з політикою, мене не цікавить… Я не хочу, чесно кажучи, бруднитися у всьому цьому», – заявив комік Володимир Зеленський 11 червня 2018 року. А вже через півроку, в новорічний вечір, він офіційно оголошує, що йде у президенти. І у квітні цього року (за попередніми даними) – перемагає на президентських виборах 2019 року. Виборча кампанія Зеленського була нестандартною і де-факто почалася задовго до того, як Зеленський назвав себе кандидатом у президенти. Радіо Свобода зібрало основні факти та події президентської кампанії Зеленського і попросило експертів оцінити її перебіг.

26 жовтня 2015 року на Youtube з’являється ролик, в якому вчитель історії емоційно розповідає вчителеві математики про те, як його дістала корупція та брехня у владі, чому українці постійно обирають поганих правителів та як би він сам керував країною на посаді президента. Київський вчитель-історик (якого грає комік Володимир Зеленський), говорить російською та сипле нецензурною лайкою (відео 18+). Натомість вчитель математики намагається його заспокоїти та пропонує випити. Ролик одразу набирає тисячі переглядів та поширень.

Це – анонс фільму «Слуга народу» з коміком Володимиром Зеленським у головній ролі, який знімає очолювана ним «Студія «Квартал-95». Він виглядає як «пророцтво, що саме себе втілює». У перших серіях фільму учні знімають ролика про свого лайливого вчителя, відео розходиться у соцмережах, і цей вчитель перемагає на виборах президента.

«Зеленський зірвався та обматюкав владу... Шкода, що це лише фільм», – пишуть користувачі, які поширюють цей відео-анонс. За три з половиною роки цей фільм стане реальністю. А відеозвернення у соцмережах – буде одним із основних передвиборчих знарядь кандидата у президенти.

Кар’єра коміка: від ролі президента – до крісла на Банковій

Чи можна вважати серіал «Слуга народу» початком тривалої політичної стратегії, яка зрештою «вистрілила» на виборах-2019? Чи команда Зеленського просто використала у виборчій кампанії готовий кінематографічний образ кандидата? Експерти й українські політики оцінюють такий бекграунд неоднозначно. Однак більшість із них погоджуються з тим, що «кіношний» образ «президента з народу» дуже прислужився Володимиру Зеленському під час виборчих перегонів.

16 листопада 2015 року відбулася прем'єра першого сезону «Слуги народу» на українському телеканалі «1+1» (співвласником якого є бізнес-партнер Зеленського Ігор Коломойський ). Остання, 24-а серія сезону, вийшла у грудні. «Слуга народу» став найпопулярнішим українським серіалом за підрахунками телеканалу «1+1»: загалом в українському телеефірі його подивилися більше 20 мільйонів людей, частка охоплення – 20,4% українців віком від 18 до 54 років. А на офіційному Youtube-каналі «Кварталу 95» він набрав 98 мільйонів переглядів. Першими після України право на трансляцію серіалу купили канали Естонії та Казахстану.

відбулася прем'єра першого сезону «Слуги народу» на українському телеканалі «1+1» (співвласником якого є бізнес-партнер Зеленського ). Остання, 24-а серія сезону, вийшла у грудні. «Слуга народу» став найпопулярнішим українським серіалом за підрахунками телеканалу «1+1»: загалом в українському телеефірі його подивилися більше 20 мільйонів людей, частка охоплення – 20,4% українців віком від 18 до 54 років. А на офіційному Youtube-каналі «Кварталу 95» він набрав 98 мільйонів переглядів. Першими після України право на трансляцію серіалу купили канали Естонії та Казахстану. 21 червня 2016 року в Мін’юсті України реєструють «Партію рішучих змін». На це мало хто звернув увагу: назва цього політичного руху та прізвища засновників не є впізнаваними. Однак через півтора року партія змінить назву, а ще через рік – висуне Володимира Зеленського кандидатом у президенти.

в Мін’юсті України реєструють «Партію рішучих змін». На це мало хто звернув увагу: назва цього політичного руху та прізвища засновників не є впізнаваними. Однак через півтора року партія змінить назву, а ще через рік – висуне Володимира Зеленського кандидатом у президенти. 30 грудня 2016 року Зеленський у своєму шоу «Вечірній квартал» пародіює новорічні привітання всіх президентів України й обурюється, що вони рік від року містять ті ж самі фрази, меседжі й маніпуляції. Зеленський пропонує свою альтернативу новорічній президентській промові.

За два роки на каналі «1+1» новорічна промова кандидата у президенти Зеленського замінить новорічну промову президента Петра Порошенка.

23 жовтня 2017 року . На екрани вийшов другий сезон «Слуги народу», його остання серія з’явилася в листопаді.

. На екрани вийшов другий сезон «Слуги народу», його остання серія з’явилася в листопаді. 2 грудня 2017 року бренд «Слуга народу» з’являється на політичному обрії: таку назву бере собі політична сила, яка до цього іменувалася «Партією рішучих змін». Її головою є бізнес-партнер Зеленського, керівник ТОВ «Квартал 95» Іван Баканов.

Баканов, Зеленський та інші представники «Кварталу» довгий час не відповідали журналістам: навіщо створюють партію та чи має вона приціл на президентські або парламентські вибори 2019 року.

Між тим, керівництво вищої ради партії збігається з керівництвом «Студії «Квартал 95», з’ясував рух «Чесно».

У квітні 2018 року Володимира Зеленського включають до соціологічних рейтингів імовірних кандидатів у президенти. Першим це зробив Київський міжнародний інститут соціології. 5,4% від опитаних українців на той час були готові голосувати за Зеленського на президентських виборах. При цьому саме до кандидата Зеленського позитивно ставилася найбільша частка опитаних, а його антирейтинг – був одним з найменших, повідомляють у КМІС.

Першими у тому рейтингу були, відповідно, Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко, Олег Ляшко і Петро Порошенко.

Відтоді позиції Зеленського в рейтингах невпинно зростають, і у переддень виборів сягають приблизно 30%.

11 червня 2018 року Зеленський, в якого журналісти наполегливо розпитують, чи балотуватиметься він на виборах президента-2019, відповідає заперечно: «Будь-яка історія, хай хоч як пов'язана з політикою, мене не цікавить… Я не хочу, чесно кажучи, бруднитися у всьому цьому», – заявив Володимир Зеленський.

Зеленський, в якого журналісти наполегливо розпитують, чи балотуватиметься він на виборах президента-2019, відповідає заперечно: «Будь-яка історія, хай хоч як пов'язана з політикою, мене не цікавить… Я не хочу, чесно кажучи, бруднитися у всьому цьому», – заявив Володимир Зеленський. Але вже 29 червня 2018 року Володимир Зеленський записує відеозвернення, імовірно, до музичного виконавця Святослава Вакарчука, якого соціологи теж включили до рейтингів кандидатів у президенти. Зеленський натякає, що хотів би об’єднати зусилля з Вакарчуком на виборах-2019. Це «приватне» за стилем звернення одразу ж взяла до свого ефіру «ТСН».

Зеленський у своїх телешоу дедалі частіше жартує про посаду українського глави держави, та дедалі прозоріше натякає, що він особисто впорався би краще за чинного президента Петра Порошенка.

27 жовтня 2018 року: «Я офіційно заявляю: я йти в президенти не хо...ча, подивимося», закінчує Володимир Зеленський одне зі своїх шоу, та залишає сцену під оплески.

«Я офіційно заявляю: я йти в президенти не хо...ча, подивимося», закінчує Володимир Зеленський одне зі своїх шоу, та залишає сцену під оплески. 31 грудня 2018 року, за кілька хвилин до Нового Року, на каналі «1+1», який належить бізнес-партнеру Зеленського Ігорю Коломойському, ставлять новорічне звернення Володимира Зеленського. Замість традиційного звернення чинного президента Петра Порошенка. Саме тоді Зеленський офіційно заявляє, що йде у президенти. Виступ Порошенка, який всі медіа транслюють в останні хвилини 2018 року, на «1+1» ставлять вже після промови кандидата. Це спричиняє скандал.

На телеканалі пояснюють цю заміну технічною помилкою. Однак у своєму звернення Зеленський говорить: «За декілька хвилин до Нового року я вам дещо пообіцяю і одразу виконаю… Я йду в президенти України». Тож навіть, якщо телеканал замінив звернення президента заявою кандидата випадково, то Зеленський, записуючи свою промову, розраховував саме на такий час її публікації.

Кілька деталей:

Зеленський у цьому відеоролику переходить на українську мову. Це його перший (не комедійний) публічний виступ, зроблений переважно українською мовою. Після цього Зеленський дедалі частіше переходить на українську (з помітними помилками) у своїх відео та в публічних виступах.

Зеленський хоче довести, що виконує обіцянки. Обіцяє, що оголосить похід на президентські вибори і… одразу ж його оголошує.

Зеленський проводить паралелі зі своїм образом у фільмі «Слуга народу».

Знімальний майданчик оформлено за лаштунками сцени шоу «Вечірній квартал», з якої Зеленський нібито просто на хвилинку відійшов.

Коли ж розпочалася виборча кампанія Зеленського?

Ще 25 березня 2015 року, коли Петро Порошенко звільняє Ігоря Коломойського (бізнес-партнера Зеленського) з посади голови Дніпропетровської ОДА, частина політологів припустила, що цей великий бізнесмен готується вкладати кошти в українські політичні сили або створювати нову – для свого майбутнього повернення на політичну сцену. І невдовзі починаються зйомки серіалу «Слуга народу».

Виборча кампанія кандидата-переможця Володимира Зеленського була нестандартною, швидкою і багато в чому – спонтанною, стверджує експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтин Матвієнко. Водночас він не погоджується з думкою, що початком кампанії слід вважати серіал про «президента з народу».

«Це український культурний продукт, як на мене, обивательський та примітивний, який, проте, знайшов свій попит у світі. Що цікаво, він був негласно заборонений до показу в Росії… Я не думаю, що цей фільм був аж з таким далеким прицілом створений, щоб Зеленський переміг на виборах. Зрештою, це самодостатній прибутковий продукт. Я більше схильний думати, що ним вдало скористалися. І те, що український виборець великою мірою голосував не за Зеленського, а за Голобородька – я це визнаю», – підсумовує аналітик.

Зі свого боку, політолог Володимир Фесенко стверджує: серіал додав Зеленському впізнаваності. Однак виборець віддав йому перевагу не як кіногерою, а саме як коміку, який багато років висміював та критикував владу.

Партія «Слуга народу», за моїми джерелами, мала приціл на парламентські вибори. Про це свідчить і графік гастролей «95 Кварталу»

«До версії, що президентську кампанію почали заздалегідь, з фільму, ставлюся скептично. Є факти: партія «Слуга народу» (первинно – «Партія рішучих змін») створена у 2016 році, та, за моїми джерелами, мала приціл на парламентські вибори-2019. Про це свідчить і графік гастролей «95 Кварталу»: вони розписані до 1 червня. Первинно «Студія «95 Квартал» розглядала свою участь у виборах для розкрутки нового сезону «Слуги народу» та«розігріву» перед парламентськими виборами. А фільм – просто створив міф про те, що президентом може стати людина з народу. Це сюжет про те, як внести до системи вірус і зруйнувати систему ззовні»,– пояснює політолог.

Відеоблоги, програма «з соцмереж» та мобілізація молоді – три «коні», на яких Зеленський в’їхав на Банкову

30 січня Центральна виборча комісія зареєструвала Володимира Зеленського кандидатом у президенти.

Центральна виборча комісія зареєструвала Володимира Зеленського кандидатом у президенти. 8 січня Зеленський закликав виборців написати йому передвиборчу програму – просто у соцмережах.

Відтоді починають діяти акаунти команди Зеленського на різних платформах, від Youtube до Telegram. Найпотужніші з них за час виборів набрали сотні тисяч підписників. Зеленський запрошує українців до своєї команди. Чи не основною формою політичної агітації стають відеозвернення кандидата та його однодумців.

З січня рейтинги Зеленського зростають, він обходить своїх основних конкурентів – Петра Порошенка, Юлію Тимошенко, Анатолія Гриценка та Юрія Бойка, і це є певною несподіванкою для соціологів.

рейтинги Зеленського зростають, він обходить своїх основних конкурентів – Петра Порошенка, Юлію Тимошенко, Анатолія Гриценка та Юрія Бойка, і це є певною несподіванкою для соціологів. З січня Зеленський та «Квартал 95» продовжують гастролі містами України, причому Зеленський у своїх виступах позиціонує себе одночасно і як комік, і як кандидат у президенти.

Однак з пресою кандидат майже не спілкується.

17 січня виходить розслідування програми «Схеми», в якому журналісти виявляють російський бізнес кандидата. Під час зйомок сюжету Зеленський у жорсткій формі відмовляється від коментарів.

Пізніше він відповідає на запитання медіа або в ефірі лояльних до нього телеканалів, або журналістам, яких запросив на зустріч в його штаб. Конкуренти Зеленського закидають йому страх перед пресою, однак на рейтинги кандидата це ніяк не впливає: вони й далі зростають.

14-22 березня 2019 року Київський міжнародний інститут соціології зробив дослідження, в якому в лідери з-поміж кандидатів у президенти вирвався Володимир Зеленський з рейтингом 19,5%. На другому місці – Петро Порошенко, далі, з незначним відривом – Юлія Тимошенко.

24 березня результати цього опитування з'явились у програмі «ТСН Тиждень».

28 і 29 березня на каналі «1+1» виходять перші три серії третього сезону серіалу «Слуга народу». Комітет виборців України та конкуренти Зеленського на виборах назвали ці серії політичною агітацією та звинуватили кандидата в порушенні виборчого законодавства.

на каналі «1+1» виходять перші три серії третього сезону серіалу «Слуга народу». Комітет виборців України та конкуренти Зеленського на виборах назвали ці серії політичною агітацією та звинуватили кандидата в порушенні виборчого законодавства. Станом на 29 березня з виборчого фонду Зеленського було витрачено 108, 8 мільйона гривень, більшість із яких – кошти фізичних осіб. З фонду Порошенка витрачено в рази більше.

Раніше бізнес-партнер Зеленського Ігор Коломойський в інтерв’ю Дмитру Гордону заявив, що кандидат може виграти вибори президента України, маючи принаймні 100 мільйонів гривень. Але він запевнив, що на час інтерв’ю не вкладав своїх коштів у кандидатів.

31 квітня під час першого туру виборів Володимир Зеленський набирає 30,24% голосів виборців, які прийшли на дільниці. На другому місці – чинний глава держави Петро Порошенко, з 15,95% голосів.

Невдовзі ЦВК оголошує другий тур виборів (повторне голосування).

3 квітня 2019 року Володимир Зеленський записує відеозвернення, в якому викликає свого опонента Петра Порошенка на дебати – вимагаючи провести їх на НСК «Олімпійський», а перед цим – здати тест на вживання наркотиків та алкоголю.

3 квітня, того ж дня увечері Петро Порошенко записує у дворі Адміністрації президента своє відеозвернення, в якому приймає виклик.

Фрази кандидатів із цих відеозвернень – «думай-те», «стадіон так стадіон», «будьте мужиком» тощо за лічені години стають мемами. Схожі за стилем звернення записують прихильники кандидатів, активісти, лідери громадських організацій... Формат відеозвернень, якими обмінюються Зеленський і Порошенко, стає вірусним.

Проте кандидати та їхні штаби ніяк не можуть погодити місце, час та умови проведення дебатів.

11 квітня президент і кандидат Петро Порошенко приходить на ефір телеканалу «1+1», в який телефоном має включитися Володимир Зеленський, без запрошення. Коли Зеленський бере слухавку, а Порошенко зі студії відповідає, в ефірі виникає перепалка між кандидатами. Зеленський вимагає дебатів на стадіоні 19 квітня о 19:00, в останній день передвиборчої агітації, а Порошенко – в будь-який інший час.

Зрештою, штаби кандидатів погоджуються провести дебати 19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійський».

12 квітня Зеленський та його команда зустрічаються з президентом Франції Емманюелем Макроном. Сам кандидат оцінює її як дуже дружню та конструктивну.

Зеленський та його команда зустрічаються з президентом Франції Емманюелем Макроном. Сам кандидат оцінює її як дуже дружню та конструктивну. 19 квітня ввечері обидва кандидати приходять на стадіон, де на них чекають 22 тисячі глядачів. Під час дебатів Порошенко наполягає на тому, що в умовах фактичної війни з Росією Україні потрібен сильний та досвідчений лідер. Зеленський натомість – звинувачує Порошенка у корупції та неефективному управлінні. Та ставить йому десятки запитань, які, за його словами, запропонували у соцмережах українські громадяни. Пізніше того ж вечора Петро Порошенко приходить на офіційні дебати – до студії «Суспільного». Але Зеленський туди не з’являється.

ввечері обидва кандидати приходять на стадіон, де на них чекають 22 тисячі глядачів. Під час дебатів Порошенко наполягає на тому, що в умовах фактичної війни з Росією Україні потрібен сильний та досвідчений лідер. Зеленський натомість – звинувачує Порошенка у корупції та неефективному управлінні. Та ставить йому десятки запитань, які, за його словами, запропонували у соцмережах українські громадяни. Пізніше того ж вечора Петро Порошенко приходить на офіційні дебати – до студії «Суспільного». Але Зеленський туди не з’являється. Володимир Зеленський до останнього не повідомляє, хто буде в його команді у разі перемоги на виборах. Ключових членів своєї команди він назвав лише 18 квітня , за день до дебатів.

, за день до дебатів. Напередодні дня повторного голосування 21 квітня , і навіть у день голосування команда Зеленського з усіх своїх акаунтів у соцмережах закликала українців прийти на виборчі дільниці. Особливу увагу – приділяли молодій аудиторії.

, і навіть у день голосування команда Зеленського з усіх своїх акаунтів у соцмережах закликала українців прийти на виборчі дільниці. Особливу увагу – приділяли молодій аудиторії. 21 квітня Володимир Зеленський здобуває понад 73% голосів виборців, стверджують екзит-поли. Його починають вітати телефоном лідери інших держав.

Володимир Зеленський здобуває понад 73% голосів виборців, стверджують екзит-поли. Його починають вітати телефоном лідери інших держав. 23 квітня Центральна виборча комісія опрацювала протоколи з усіх дільниць і оголосила (попередньо) про перемогу Зеленського. Він набрав 73,22%голосів виборців, його конкурент Петро Порошенко – 24, 45%.

Первинно Зеленський не прагнув крісла президента, перемогу його команда отримала «як сніг на голову», стверджує Костянтин Матвієнко. Команда коміка зосередилася на парламентських виборах, однак помилки чинної влади допомогли Володимиру Зеленському стати першим, вважає аналітик.

«Ідея про участь у президентських виборах у Зеленського виникла на Новий Рік, коли темпи зростання рейтингів стали вищими за розрахункові. Але коли штаб Порошенка почав бити не так по Юлії Тимошенко, як по Зеленському – той, навпаки, став від цього набирати голоси. Тоді почалися хаотичні, нерозважливі кроки команди Порошенка, які зрештою спрацювали на користь Зеленського. Тимошенко – не пройшла до другого туру через маніпуляції. І коли у другому турі по Зеленському почали «бити з усіх гармат» – голоси від всіх інших кандидатів почали перетікати до нього. У Порошенка зрозуміли, що законними методами перемога неможлива, незаконні ж – виявилися дуже обмеженими», – підсумовує Матвієнко.

Президентську кампанію Зеленський розпочав минулого літа, вона була швидкою та креативною, визнає Володимир Фесенко. Він перерахував Радіо Свобода складові успіху кандидата.

«Компанія була креативною, це поєднання телевізійного продукту та фідбеку (залучення ідей від виборців та зворотній зв’язок з ними – ред.) у різних соцмережах. Стверджують, що Зеленський переміг лише за рахунок Instagram – це непрофесійна оцінка. Цією платформою користується меншість українців. От що дійсно впливало на виборців – це Youtube, він класно спрацював. Тоді як Facebook – давав необхідний кандидатові фідбек. Третій сезон серіалу «Слуга народу» – на вибори особливо не вплинув. Він принципово не змінив нічого в рейтингах, однак закріпив наявний соціологічний результат – 30% симпатій напередодні першого туру виборів», – визнає політолог.

Центральна виборча комісія 23 квітня підрахувала результати голосування зі 100% виборчих дільниць. За даними ЦВК, під час повторного голосування 21 квітня на виборах президента в Україні перемагає комік Володимир Зеленський, який набирає близько 73% голосів виборців. Чинний президент Петро Порошенко здобуває менше від 25%.