Зеленський не виграв країну, а виграв лише вибори

(Рубрика «Точка зору»)

Володимир Зеленський не виграв країну, а виграв вибори в нашій країні.

Відповідально буде не тільки прийняти цей факт.

Відповідально буде не віддавати ні йому (ані будь-кому) право вирішувати будь-що поза межами наданих повноважень.

Відповідально буде продовжувати працювати для своєї країни.

Відповідально буде об’єднуватися для цієї роботи на базі спільних цінностей. Зауважу, що про цінності під час кампанії йшлося найменше.

Відповідально буде не гримати дверима, виходячи із процесу прийняття рішень, байдуже куди – в опозицію, еміграцію чи внутрішній світ.

Відповідально буде зберігати не лише безвіз, культурні, антикорупційні досягнення, медреформу, НУШ, декомунізацію, децентралізацію і дерегуляцію і що там іще.

Відповідально буде зберегти і розширити в управлінців держави необхідність рахуватися із громадянським суспільством.

Рахуватися із тією активною меншістю, яка часто і є тим чинником, що визначає порядок денний країни.

Нашої країни.

Ярина Ясиневич – керівник програм Центру досліджень визвольного руху​

Джерело – фейсбучна сторінка

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