Захід має підтримати президента Зеленського, поки цього не зробили олігархи і Росія (західна преса)

Хто ж тепер сміється, Зеленський чи Путін, запитує часопис Foreign Policy. Війна з Росією буде найскладнішою проблемою для Зеленського, зазначають оглядачі, але незрозуміло, як ставиться до нового президента України кремлівський лідер Володимир Путін. Також після вислову про «повстанців», Володимиру Зеленському доведеться налагоджувати стосунки з власною армією, яка різко відреагувала на його заяву. Про тишу в Москві пише часопис The Times – ані привітань, ані коментарів з Кремля поки не чутно. А тим часом коментатор Washington Post говорить, що досить бути втомленими від України – новий президент потребуватиме допомоги.

Попри те, що нового президента підтримала величезна більшість виборців, зрозуміти, якою ж буде його політика, не так просто, пише оглядач Foreign Policy. Президент Росії Володимир Путін, який не відзначається почуттям гумору, готовий вдертися до країни в будь-яку мить, адже він не припиняє розбудови російської армії і військово-морських сил, звертає увагу оглядач.

В інтерв’ю часопису Foreign Policy, литовський прем’єр-міністр Андріус Кубіліус говорить, що першою перевіркою на міцність для Володимира Зеленського буде Володимир Путін. Але зрозуміти, як сам Зеленський до цього виклику підійде, поки що важко – він не оголосив, хто буде його міністром закордонних справ, чи міністром оборони. Але в обох випадках кандидатури цих міністрів мають бути ухвалені у парламенті, нагадує часопис.

І судячи з реакції у Москві від російського прем’єр-міністра Дмитра Медведєва, висловленій у його пості в мережі Facebook у понеділок, і в Москві не впевнені, чого чекати від Зеленського. «У мене немає сумнівів: новий керівник держави стосовно Росії буде дотримуватися риторики, яку він використав у перебігу передвиборчої кампанії. Повторювати відомі ідеологічні формули, орієнтовані на різні групи населення. Не маю жодних ілюзій з цьому поводу», – написав Медведєв.

На тишу з офіційної Москви звернули увагу і кореспонденти британської газети The Times. У той час, як свої привітання новообраному президенту України Володимиру Зеленському послали президент США Дональд Трамп, канцлер Німеччини Анґела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон, кремлівський речник Дмитро Песков заявив: «Ще занадто рано говорити про привітання пана Зеленського від президента Путіна, чи про можливість співпраці. Про це можна буде говорити лише спираючись на реальні дії».

Часопис звертає увагу на те, що Зеленський, після оголошення перемоги, звернувся до всіх пострадянських країн зі словами «Дивіться на нас, все можливо». І саме це може знервувати Кремль, де президент Володимир Путін перебуває при влади вже 20 років.

Російський антикорупційний активіст Олексій Навальний привітав обох кандидатів у президенти України, і того, що програв, і того, що виграв, «і всіх, хто брав участь у цих чесних виборах, що є рідкісною річчю на території колишнього СРСР».

The Times нагадує, що в день виборів від Зеленського все ж вдалося добитися якоїсь конкретики, бо коли його запитали, чи пан Путін є ворогом, той відповів: «звичайно».

Щодо реакції Заходу, то коментатор Washington Post Майкл Карпентер говорить, що досить вже «втоми від України», і новому президенту країни потрібно буде допомогти.

«Хоча ми ще не знаємо, яким буде президент Зеленський, зрозуміло, якого президента хочуть мати громадянами України», – говорить оглядач. На його думку, згідно з опитуваннями, українці хочуть від політичного керівництва, по-перше, протистояння російській агресії і відновлення суверенітету України, по-друге, вони хочуть реформатора, який зламає олігархічну систему, яка корумпує політику та економіку України. Нарешті, вони хочуть того, хто зміцнить економічне зростання, підвищить зарплату і створить робочі місця.

«Ці речі легше сказати, ніж зробити. Але якщо Зеленський дійсно хоче бути «слугою народу», він принаймні знає, якими повинні бути його стратегічні пріоритети. А його виборча риторика, здається, відображає усвідомлення цих пріоритетів», – вважає Майкл Карпентер.

І тут міжнародна спільнота мала б його підтримати. «Захід мусить припинити з хворобою, що він називає «втома від України» і замінити свою політику «почекаємо-побачимо» на більш проактивну підтримку військових, антикорупційних та економічних реформ у цій стратегічно важливій країні», – переконаний оглядач.

Бо якщо Зеленського не прийме міжнародне співтовариство, його підхоплять інші актори. Олігархи вже виступають за те, щоб забезпечити просування своїх корупційних інтересів. Кремль зробить те ж саме.

Захід повинен перестати діяти так, ніби він не зацікавлений в результатах і допомогти новообраному президенту якнайшвидше привести своїх співвітчизників до більш демократичної, суверенної і процвітаючої України.