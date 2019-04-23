Джемілєв: «Будемо в конструктивній опозиції до Зеленського»

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв заявив, що кримські татари будуть у «конструктивній опозиції» до Володимира Зеленського, який, за попередніми даними, перемагає на виборах президента України. Про це Джемілєв повідомив 22 квітня в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Ми – команда Петра Порошенка, і кримські татари його активно підтримують. Майже очевидно, що ми будемо в опозиції, але в опозиції конструктивнії. Все, що може зробити новий президент на благо держави і питань, які ми вважаємо правильними – повністю його підтримуватимемо. Але якщо щось суперечитиме нашим ідеям, українській державі, нашому народові – ми подаватимемо свій голос», – сказав Джемілєв.

Джемілєв додав, що для України зараз головне – зберегти стабільність.

Раніше Джемілєв звернувся до кандидата на посаду президента України Володимира Зеленського та поставив йому п'ять питань про анексований Крим.

Команда Зеленського відповіла на відкрите звернення лідера кримськотатарського народу.

Згідно з даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.