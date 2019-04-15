У Зеленського обіцяють кримським татарам «окрему перспективу» після звільнення Криму

У штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського пообіцяли кримським татарам «окрему перспективу» після звільнення Криму. Так у штабі кандидата відреагували на п’ять питань щодо Криму, які Зеленському поставив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

«Ми переконані, що кримськотатарський народ має отримати конкретний план підтримки та гарантії з боку держави та її західних партнерів. Ми впевнені, що кримські татари будуть мати чітку перспективу вільного життя разом з незалежною Україною», – ідеться у відповіді виборчого штабу, поширеній 15 квітня.

«Крим був, залишається та буде частиною України, яка має повернутися до її складу з компенсацією з боку Росії за завдані окупацією збитки, з урахуванням відшкодування постраждалим та родинам загиблих від російських репресій», – вказують у Зеленського і додають, що проведений Росією в березні 2014 року «так званий «референдум» не може вважатися актом, який свідчить про вільне волевиявлення мешканців АРК».

У штабі також заперечили можливість переговорів із Росією «на окупованих територіях» України.

Мустафа Джемілєв запитував Зеленського також щодо «зміни статусу Автономної Республіки Крим на Кримську автономію», але конкретної відповіді про це не отримав.

Володимир Зеленський як кандидат на посаду президента України лише кілька разів коротко згадував про проблему окупації Криму. Зокрема, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, «чий Крим», він дав таку відповідь: «Крим – це Україна. Був, є та буде».

Радіо Свобода також підготувало добірку згадок про Крим Володимира Зеленського за останні п’ять років, і як артиста, і вже як кандидата на посаду президента України.

За офіційними результатами виборів президента України 31 березня, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного голову держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Повторне голосування щодо цих двох кандидатур відбудеться 21 квітня.