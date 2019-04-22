«Через рік – так через рік». Порошенко вийшов до прихильників і заявив про намір повернутися на Банкову

Президент України Петро Порошенко вийшов поспілкуватися з прихильниками, які прийшли подякувати йому за п’ять років роботи на посаді глави держави.

Він подякував їм за підтримку та нагадав, що залишається в політиці, і його цілі – перемога на парламентських виборах і «повернення на Банкову» після наступних президентських виборів.

У відповідь на останню заяву натовп почав скандувати «Через рік!». На що президент зазначив: «Через рік – так через рік».

21 квітня в Україні відбувся другий тур президентських виборів.

Згідно з даними Центральної виборчої комісії, шоумен Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – близько 25%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.