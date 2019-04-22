Радіо Свобода проводить спецефір «Результати виборів» – трансляція

Радіо Свобода з 18:00 22 квітня проводить двогодинний спеціальний ефір, присвячений результатам повторного голосування на виборах президента України, яке відбулося 21 квітня.

Теми ефіру, який проведе Олена Ремовська, будуть такими:

– Останні дані з ЦВК;

– Володимира Зеленського вітають світові лідери;

– Як українські вибори коментують у Росії

– Як відреагували на результати виборів на Донбасі і в Криму.

Голосування в другому турі виборів президента України відбулося 21 квітня. ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.