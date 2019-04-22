Другий тур виборів. Львівська область вирізняється на мапі голосування

Львівська область – єдина, за попередніми результатами другу туру президентських виборів, де Петро Порошенко набрав більше голосів, аніж Володимир Зеленський. Близько 63% виборців, які взяли участь у голосуванні, віддали свої голоси за Порошенка, а понад 30% – за Зеленського. За даними громадської мережі «Опора», у Львові Петрові Порошенку віддали свої голоси понад 70% виборців.

Після оголошення результатів екзит-полів, у багатьох мешканців Львівської області був шок. Люди про це активно писали в соціальних мережах. 22 квітня розмови про вибори можна було чути на вулицях міста, в установах, кав’ярнях.

За попередніми результатами, у Львовській області близько 63% голосів отримав Петро Порошенко і понад 30% – Володимир Зеленський. Загальна кількість виборців в області – понад 1 мільйон 900 тисяч, із них 1 267 000 прийшли на виборчі дільниці, а це понад 63%, що на 1% менше, аніж у першому турі.

Діючий президент зберігав стабільну тенденцію в регіоні

«Ця явка для Львівщини була досить низькою. Це пояснюється тим, що результати першого туру і очевидний переможець стали демотивуючим фактором для виборців, щоб не йти голосувати. Щодо попередніх результатів, то діючий президент зберігав стабільну тенденцію в регіоні, число прихильників не зростало. Була певна стеля, яку Петро Порошенко не зміг подолати. Натомість кандидат Зеленський, який мав на Львівщині 12% у першому турі, добрав помітно голосів під час повторного голосування за рахунок підтримки виборців Юлії Тимошенко та Анатолія Гриценка. Під час голосування великим фактором було те, що люди голосували негативно: або проти обох кандидатів, маємо 2,5% зіпсованих бюлетенів, а це багато, також голосували за менше зло», – говорить представник громадської мережі «Опора» Тарас Радь.

Цікаво, що деякі прикордонні села Львівщини віддали більше голосів за Володимира Зеленського або ж результат був рівним між обома кандидатами. Експерти пояснюють, що розмитнення «євроблях», тобто автомобілів на іноземній реєстрації, стало вислідом такого волевиявлення галичан.

Хоча загалом електорат Львівської області залишився відданий традиції, проголосувавши більшістю голосів за кандидата, який акцентував увагу на національних цінностях. Але цього разу виборці Львівщини залишились наодинці, бо у двох інших областях Галичини – Тернопільській та Івано-Франківській – Петро Порошенко не переміг.

Результат голосування в області вже має наслідок. Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка подав у відставку.

Я залишаю посаду голови обласної державної адміністрації

«Я залишаю посаду голови обласної державної адміністрації, але я залишаюсь з Львівщиною, зі Львовом, з людьми, чию підтримку маємо сьогодні», – заявив Олег Синютка.

Напередодні очільник області говорив про те, що бачить себе у політиці, але не має наміру боротись за крісло міського голови Львова.

Олег Синютка очолював Львівщину з грудня 2014 року. До того, з 2007 року, працював першим заступником міського голови Львова. Його рішення піти з посади керівника Львівської області пов’язане з обранням президентом України Володимира Зеленського.

Ситуація в країні хвилює

Вибір України, зокрема велика різниця між кандидатами, вразив дисидента, публіциста Мирослава Мариновича, який зазначив у коментарі Радіо Свобода, що пережив шок.

Це велика втрата шансу і велика турбулентність, результат якої ми передбачити не можемо

«До останнього сподівався на чудо і коли його не сталося, для мене це була велика втрата шансу і велика турбулентність, результат якої ми передбачити не можемо. Надія зберігається. Я, як людина релігійна, не міг не вийти на стандартну якусь позицію для віруючої людини: якщо Господь допустив це, то, значить, він бачить для нас іншу можливість порятунку, іншу можливість вийти на правильний шлях. Я просто вірю в те, що Господь обертає на добро все те, що злі сили планують, а люди по глупості своїй роблять», – наголосив Мирослав Маринович.

Те, що у Львові понад 70% виборців проголосували за Петра Порошенка і Львівська область загалом вирізняється своєю позицією з-поміж інших регіонів, чи дає шанс Львову впливати на політичні процеси в країні? На це запитання Мирослав Маринович відповів:

Працювати задля відродження духу Майдану

«Цей шанс варто реалізовувати не в плані якихось звинувачень на адресу тих регіонів України, які проголосували інакше, тобто не позиція такої п’ємонтської вищості нам потрібна. А просто треба щиро засукати рукави і працювати задля нової єдності, відродження майданної єдності і духу Майдану. Оце Галичина може спокійно зробити і до цього вона покликана», – каже Мирослав Маринович.

Найчастіше від виборців Львівщини сьогодні можна почути запитання, як після вбивства Героїв Небесної сотні, тисяч убитих і поранених українських бійців, українці обрали президентом людину, яку більше знають із телеекранів?

Ненависть осліпила людей. І в тому феномені бачу частину вини українців, які все ж таки були сліпі, а також частину ворожої пропаганди з боку Росії

«Це справді питання, на яке я не маю відповіді. Думаю, що причина вся в тому, що російській пропаганді, включно з пропагандою олігархів, вдалося розкрутити серед народу величезну, сліпу ненависть проти Порошенка. А ненависть сліпа – заразна, вона заражала тих бабусь, які спілкувались на лавочках, людей, котрі сиділи в ФБ і плювались, і захлинались ненавистю. Ненависть осліпила людей. І в тому феномені бачу частину вини українців, які все ж таки були сліпі, а також частину ворожої пропаганди з боку Росії, яка цього разу виявилась успішною», – вважає дисидент, віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович.

Останній місяць виборчих перегонів емоційно виснажив людей. Напруження відчутно в розмовах і дописах у соціальних мережах. Багатьох людей охопила паніка за ситуацію в країні.

Але є Україна, як держава, і ми існуємо, як народ. Бог і Україна – це те гасло, яке хочу нагадати українцям

«Люди просто шоковані і опускають руки. Але є Україна, як держава, і ми існуємо, як народ. Бог і Україна – це те гасло, яке хочу нагадати українцям. Треба добре переосмислити стан віри українського народу, бо, на жаль, ця віра для багатьох є елементом своєрідного фольклору. Щодо патріотизму, його теж потрібно переосмислити. Основи патріотизму вже заклались протягом 5 останніх років і він полягає у любові до свого народу, праці для його розвитку, але й також у великій повазі і пошані до інших народів», – говорить богослов Української греко-католицької церкви, отець Юстин Бойко.

Зараз на Львівщині намагаються зрозуміти, яким шляхом далі розвиватиметься держава.