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22 Квітень 2019, Київ 17:28
Новини | Політика

Зеленський вдосконалює українську і шукає викладача – дружина

Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська. Київ, 19 квітня 2019 року

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Лідер президентських перегонів Володимир Зеленський намагається поглибити свої знання української мови, щоб краще говорити. Про це дружина політика Олена Зеленська заявила в інтерв’ю українській службі BBC, оприлюдненому 22 квітня.

«Звичайно, ми знаємо українську мову та вільно нею спілкуємось. Але одна справа, коли ти це робиш у звичайній обстановці, швидко знаходиш слова і все добре. Останнім часом він постійно в стресі, постійно під напругою та психологічним тиском. Тому важко», – вказала дружина майбутнього президента.

«Зараз, звичайно, Володимир намагається поглибити свої знання, він вчить. Ми шукаємо викладача, який би допоміг йому набрати швидкість. Адже подивіться, Петро Олексійович (Порошенко – ред.) говорить завжди повільно, з чіткими паузами, розділяючи фрази. Володимир теж так може говорити, але це не його природний темп мови. Він швидко говорить. І коли починає швидко говорити, в цей час перекладає, виникають затримки і з’являється відчуття, що людина говорить не своєю мовою», – розповіла Олена Зеленська.

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Лідер українських президентських виборів Володимир Зеленський після завершення 21 квітня повторного голосування на виборах президента України заявив про підтримку української мови.

«Для мене всі українці – це єдиний народ. Це єдина Україна. Ми за закон про українську мову, але зараз цей закон знаходиться у Верховній Раді України… Я повинен як гарант захищати українську мову, і я це буду робити», – сказав Володимир Зеленський.

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