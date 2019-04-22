Рада має ухвалити мовний законопроект цього тижня – Парубій

Закон про функціонування української мови як державної парламент має ухвалити 25 квітня, заявив на засіданні погоджувальної ради спікер Верховної Ради України Андрій Парубій.

Він висловив сподівання, що документ буде ухвалений.

«Я вважаю це ключовим питанням, яке стоїть на порядку денному українського парламенту, і я дуже сподіваюся, що ми зможемо об’єднатися, незалежно від фракцій. Як ми в Чистий четвер ухвалювали декомунізацію, також у Чистий четвер необхідно ухвалити закон про мову», – сказав Парубій.

Спікер закликав усіх депутатів бути в залі 25 квітня об 11:00 для голосування.

Законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної» у першому читанні Верховна Рада ухвалила у жовтні 2018 року.

28 лютого Верховна Рада дала старт розгляду у другому читанні мовного закону. Загалом до законопроекту до другого читання було подано майже 2100 поправок.

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28 лютого 2018 року Конституційний суд України визнав закон «Про засади державної мовної політики» (так званий закон «Колесніченка-Ківалова») неконституційним через порушення Верховною Радою процедури його розгляду та ухвалення. Це рішення оголосили обов’язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене. Відтоді і донині в Україні не було чинного закону про державну мову.

Лідер українських президентських виборів Володимир Зеленський і чинний глава держави Петро Порошенко після завершення 21 квітня повторного голосування на виборах президента України заявили про підтримку української мови.