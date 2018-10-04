Верховна Рада ухвалила закон про мову в першому читанні

Верховна Рада проголосувала за проект закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» №5670-д в першому читанні. За документ проголосував 261 парламентар.

«Вітаю український парламент. Одного дня тут, у залі, ми не змогли зупинити закон Колесніченка-Ківалова. Я робив усе можливе, щоб ми це зробили. Ми чекали того дня, коли знову зможемо вийти і прийняти сучасний європейський закон в нормальній європейській сучасній дискусії», – прокоментував це рішення голова парламенту Андрій Парубій.

28 лютого 2018 року Конституційний суд України визнав закон «Про засади державної мовної політики» (так званий закон «Колесніченка-Ківалова») неконституційним через порушення Верховною Радою процедури його розгляду та ухвалення.

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Це рішення оголосили обов’язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене. Відтоді і донині в Україні не було чинного закону про державну мову.

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