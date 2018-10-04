Рада почала розгляд законопроектів про мову – трансляція

Верховна Рада України 4 жовтня почала розгляд законопроектів про мову. Як повідомив спікер Андрій Парубій, всього є чотири законопроекти про мову, які пройшли розгляд профільного комітету.

Раніше він запропонував розглядати їх за повною процедурою, щоб на базі одного підготувати документ до другого читання.

На сьогоднішньому засіданні парламент має ухвалити законопроект у першому читанні.​

28 лютого 2018 року Конституційний суд України визнав закон «Про засади державної мовної політики» (так званий закон «Колесніченка-Ківалова») неконституційним через порушення Верховною Радою процедури його розгляду та ухвалення.

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Це рішення оголосили обов’язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене. Відтоді і донині в Україні не було чинного закону про державну мову.

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