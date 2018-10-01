Рада цього тижня розгляне законопроекти про мову і перейменування 2 областей

Верховна Рада України 4 жовтня планує розглянути законопроекти про мову і про внесення змін до Конституції щодо перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Про це повідомив голова парламенту Андрій Парубій на засіданні погоджувальної ради 1 жовтня.

За словами спікера, є чотири законопроекти про мову, які пройшли профільний комітет. Він запропонує розглядати їх за повною процедурою, щоб на базі одного готувати документ до другого читання.

Після того, як Конституційний суд 28 лютого 2018 року визнав недійсним закон «Про засади державної мовної політики» (так званий закон «Колесніченка-Ківалова»), питання мови залишається законодавчо неврегульованим.

Навесні група народних депутатів подала законопроекти про внесення змін до Конституції щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську і Кіровоградської області – на Кропивницьку.

19 травня 2016 року Верховна Рада перейменувала місто Дніпропетровськ на Дніпро, а 14 липня Кіровоград став Кропивницьким.

Верховна Рада у квітні 2015 року ухвалила урядовий законопроект про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку. Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.

У лютому 2018 року директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявив, що декомунізація в Україні фактично завершена.