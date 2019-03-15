46% українців зі своїми найближчими родичами (батьки, бабусі і дідусі, рідні брати і сестри) розмовляють переважно або тільки українською мовою, зокрема понад 32% з цього числа розмовляють тільки українською. Про це свідчать дані опитування Міжнародного інституту соціології (КМІС).

«Переважно або тільки російською мовою розмовляють 28,1% українців (в тому числі 15,8% розмовляють тільки російською мовою). Ще 24,9% українців у рівній мірі розмовляють українською і російською мовами», – йдеться у повідомленні.

За даними дослідження, за останні 20 років з 46% до 29,9% знизилася частка тих, хто вважає, що російську мову потрібно вивчати в тому ж обсязі, що і українську мову.

«З 16,7% до 25,4% зросла частка тих, хто вважає, що треба вивчати (російську – ред.) в меншому обсязі, ніж інші іноземні мови, а також зараз 7,8% респондентів обирають варіант «не треба її вивчати взагалі», – вказали соціологи.

Опитування тривало з 28 лютого до 11 березня 2019 року методом особистого інтерв’ю серед 2004 повнолітніх респондентів у всіх регіонах України, за винятком анексованого Криму і непідконтрольних українській владі територій Донбасу.