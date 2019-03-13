Розгляд мовного закону під вибори: для об’єднання чи розбрату?

Учасники програми «Ваша Свобода»: ​Дмитро Разумков, політтехнолог, спікер з питань ходу передвиборної кампанії Володимира Зеленського; Тарас Стецьків, представник штабу Анатолія Гриценка; Олег Медведєв, спікер виборчого штабу Петра Порошенка (телефоном)

Верховна Рада України цього тижня має у другому читанні розглядати законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Напередодні комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала український парламент відкласти ухвалення цього важливого закону до післявиборчого періоду. За останні роки українська мова зміцнила свої позиції, однак під час виборчої кампанії це питання може стати предметом маніпуляцій не лише в Україні, а й темою для пропаганди в Росії, погоджуються експерти. І додають, найімовірніше закон про мову не встигнуть розглянути до першого туру президентських виборів.

Інна Кузнецова: Чому, як ви думаєте, треба зупинити це питання, пане Стецьків? Чи ви не погоджуєтеся з тим, про що сказала комісар Ради Європи?

Закон був написаний і готовий ще у 2016 році

​Тарас Стецьків: Я думаю, що зупиняти вже ніхто нічого не буде, тому що механізм запущений і закон буде розглядатися. Швидше за все, буде прийнятий. Насправді ми всі прекрасно розуміємо, що закон про мову треба було приймати, тільки не треба було підгадувати під перший тур виборів.

Тут є питання по суті. КСУ скасував «закон Ківалова-Колесніченка».

Необхідність у врегулюванні була. Це можна було у спокійній обстановці ще задовго до початку виборчої кампанії зробити. Нагадаю, що закон був написаний і готовий ще у 2016 році. Але його спеціально тримали до виборів. Потім у Петра Порошенка з’явилася тема «мови» – під гасло «мови» на біг-бордах треба було підгадати прийняття закону. Ця технологія сильно шкодить прийняттю закону по суті. Тому що такий закон країні потрібен. Чи виграє Порошенко від цього? Думаю, не виграє.

І в програмі Гриценка, і депутати, які підтримують Анатолія Гриценка, будуть за цей закон голосувати. Врегулювання і захист української мови, яка впродовж 300 років зазнавала утисків і гонінь, потрібен.

Питання мови немає, його піднімала проросійська сторона

Питання мови справді немає. Мені дивно, чому чинний президент взагалі взяв цю тему на озброєння. Як правило, це питання завжди піднімала проросійська сторона. Вперше за час незалежності України чинний президент держави, який себе декларує як український патріот, чомусь підняв питання мови!

Українська мова з 2004 року демонструє чітку динаміку до збільшення питомої ваги. Українська мова впевнено зайняла панівні позиції в Україні. Питання лише часу і смаків патріотичних. Це має досягти 90-95%. Рубікон вона вже перейшла – за 60% українців і україномовного населення.

Ніхто, хто не став би президентом України, не піде на ревізію закону про мову

Закон переживе перший тур президентських виборів. Парламент його буде приймати між першим і другим туром. Я вважаю, що ніхто, хто не став би президентом України (президентство Бойка я не допускаю), не піде на ревізію закону про мову. Цей закон буде за будь-яких обставин підписаний Порошенком. Якщо він навіть програє президентські вибори, до інавгурації залишатимуться президентом. У нього ще в травні місяці будуть всі підстави підписати закон про мову.

– Пане Разумков, а з вашої точки зору?

«Армія, віра» звучить гірше, ніж «армія, мова, віра»

​Дмитро Разумков (переклад): «Армія, віра» звучить гірше, ніж «армія, мова, віра». Тому саме під вибори окремі політичні партії тягнутимуть цей закон. Для певної частини електорату, у тому числі і Порошенка, це додасть. Політики використовують ті ж технології, які були в 2004 році, коли ділиться суспільство по тих чи інших ознаках. З точки зору проведення виборів, це, напевне, вірний хід, а з точки зору збереження держави і консолідації суспільства в країні, в якій йде війна, – це суперечливе питання.

Закон про мову дійсно потрібен, але питання у підході. Якщо мова про державну мову, то тут не повинно бути жодних дискусій – українська мова є єдина, яка має право бути державною. Щодо ухвалення цього закону, то це треба було робити або раніше, або відкласти його розгляд на потім. Час від часу ми самі даємо ворогу інформаційні карти в руки. На жаль, у нас поки що ще йде війна з Російською Федерацією.

Наш ворог використовує різні важелі тиску на нас, зокрема інформаційні. Навіть це найперша зброя, яку використовує Росія. Я прекрасно спілкуюся на ефірах російською – мене не треба захищати на танках! У мене все добре. А коли розглядаємо подібні закони напередодні виборів, то зараз всі пропагандистські канали Російської Федерації почнуть розганяти тези про «утиски мови».

Якщо мова про позицію Зеленського, то там доволі все зрозуміло і прозоро. Єдина державна мова – українська. Щодо інших мов, то мають бути трішки інші підходи, ніж сьогодні просувають... Образ Голобородька набагато слабкіший образу Зеленського. Слава Богу, що сьогодні завершили педалювати тему, що він – клоун. Тому що дивлячись на Раду, виникає питання: хто у нас смішніший – «95 квартал» або ж засідання нашого парламенту?

– Пане Медведєв, ви погоджуєтеся з тим, що розгляд питання мови був підгаданий у Верховній Раді спеціально під вибори? Наскільки це правда? І наскільки важливо зараз ухвалювати цей закон? Чи дослухатися пані Міятович?

Порошенко не був ініціатором його розгляду під час виборчої кампанії. Це ініціатива Парубія

​Олег Медведєв: Треба слухати не пані Міятович, а мислити категоріями власних національних інтересів. Ми маємо підтримувати, розвивати і поширювати сферу вжитку української мови. Я погоджуюся, що абсолютно не дуже добре цей потрібний закон розглядати в час виборчої кампанії. Краще це було б раніше або пізніше, після виборів. Будучи прибічником інтегрованого нового кодифікованого закону про мову, Порошенко не був ініціатором його розгляду під час виборчої кампанії. Це ініціатива голови Верховної Ради Андрія Парубія, розглядати закон саме зараз.

Згоден і з тим, що це дійсно нічого не додасть Порошенку електорально, тому що питання мови в переліку пріоритетів, які зараз цікавлять виборців, є далеко не першочерговим. Я прогнозую, що, судячи за кількістю поправок, закон навряд чи буде проголосований до першого туру, навіть сумніваюся, що його встигнуть в цілому проголосувати до другого.

За 5 років позиції української мови посилилися настільки істотно, що у людей з’явилася впевненість, що українській мові нічого не загрожує

Це питання стало не таким актуальним, як було раніше, тому що впродовж п’яти років президент Порошенко проводив стратегію впевненої, але делікатної щодо прав носіїв інших мов політику підтримки української мови і посилення її позицій в усіх сферах громадського життя, жодним чином не зазіхаючи на приватне життя громадян. Поступово були ухваленні закони по радіо, телебаченню, по підтримці національного кінематографу, книговидання.

За ці 5 років позиції української мови посилилися настільки істотно, що у людей з’явилася поступова впевненість, що глобально вже українській мові, як в часи Януковича, нічого не загрожує.