Поправки до мовного закону розглянуть наступного пленарного тижня – Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій у четвер ввечері повідомив, що правки до законопроекту «Про забезпечення функціонування української мови як державної» народні депутати розглянуть наступного пленарного тижня (з 4 до 7 березня народні депутати працюватимуть у комітетах).

«Наступного пленарного тижня ми зможемо, розглядаючи правки, зняти всі ті міфи, провести велику роз’яснювальну роботу, переконуючи і суспільство, про важливість і фундаментальність закону про українську мову. Я впевнений, що в той тиждень ми будемо говорити не про політичні дебати, а будемо говорити про вічне, будемо говорити про Україну і будемо говорити про наше майбутнє», – сказав Парубій.

Він привітав депутатів із початком розгляду мовного закону, хоча депутати сьогодні фактично не розглянули жодну поправку.

Законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної» у першому читанні Верховна Рада ухвалила законопроект у жовтні 2018 року.

28 лютого 2018 року Конституційний суд України визнав закон «Про засади державної мовної політики» (так званий закон «Колесніченка-Ківалова») неконституційним через порушення Верховною Радою процедури його розгляду та ухвалення.

Це рішення оголосили обов’язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене. Відтоді і донині в Україні не було чинного закону про державну мову.

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