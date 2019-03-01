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01 Березень 2019, Київ 19:44
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Українська мова: розгляд законопроекту в другому читанні та суперечки

Українська мова: розгляд законопроекту в другому читанні та суперечки
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Верховна Рада 28 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроекту № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Голова комітету з питань культури і духовності Верховної Ради Микола Княжицький заявив, що цей закон об’єднує Україну. Натомість у фракції «Опозиційного блоку» заявляють, що законопроект розколює суспільство. Раніше Угорщина назвала цей законопроект частиною антиугорської кампанії в Україні. Про мовний законопроект у програмі «Ваша Свобода» дискутували народний депутат України Оксана Юринець та почесний голова Демократичної спілки угорців України Михайло Товт. Ведучий: Віталій Портников.

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