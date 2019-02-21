У Запоріжжі запустили мовний марафон із закликом переходити на українську

У Запоріжжі з 21 лютого по 14 березня триватиме мовний марафон «Дій Словом», присвячений Міжнародному дню рідної мови. Його організатори закликають городян не боятися переходити в повсякденному спілкуванні на українську мову.

Ініціатором акції виступили волонтери-викладачі та слухачі Безкоштовних курсів української мови у Запоріжжі.

«Долучитися до марафону може будь-хто охочий у Запоріжжі. Як це виникало? Один зі слухачів у тій групі курсів, де я викладаю, запропонував таку річ: «Давайте зробимо флешмоб на підтримку мови. Підтримаємо тих, хто вже говорить українською вільно, тих, хто тільки починає говорити, і тих, хто давно-давно вже хоче говорити українською, але ніяк не зважиться, бо боїться власних помилок чи якихось не таких поглядів», – розповіла викладач Безкоштовних курсів української мови у Запоріжжі Наталія Ігнатьєва.

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Долучитися до марафону можуть як запорожці, так і жителі інших міст. Для цього необхідно зробити допис у соцмережах з хештегом #ДіяСловом, де розповісти про власний досвід переходу на українську, або ж записати і викласти у соцмережу відео з відповідним тегом, в якому учасник акції читає вірші українською.

21 лютого у Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва, яка підтримує мовний марафон, відбулося перше зібрання учасників акції. Вони записали перші відео та зробили фото для марафону.

Під час заходу представники Безкоштовних курсів української мови у Запоріжжі також повідомили, що їхню ініціативу вже підтримали координатори курсів з інших міст, і вони також планують долучитися до акції.

21 лютого у світі відзначають Міжнародний день рідної мови.