День рідної мови в Україні: факти і цифри

21 лютого у світі відзначають Міжнародний день рідної мови. Мешканці України, окрім державної, називають рідною, зокрема, кримськотатарську, російську, румунську, угорську, польську. При цьому, за даними соціологів, протягом останніх років кількість українців, які хотіли б бачити російську мову другою державною в Україні, помітно скоротилася. Натомість пожвавлюється громадська активність на захист кримськотатарської мови.

2003 року Україна ратифікувала Європейську хартію регіональних мов або мов меншин. Основною метою цього документу є захист мов, які традиційно використовуються меншинами в межах кожної держави. Цим Україна зобов’язалася захищати регіональні мови від зникнення, створювати можливості для вивчення їх у закладах освіти і використання в засобах масової інформації та судочинстві.

Українська влада того часу визначила мовами, на які поширюється дія Хартії:

кримськотатарську

російську

угорську

білоруську

болгарську

гагаузьку

грецьку

єврейську (так у тексті документа про ратифікацію – ред.)

молдавську

німецьку

польську

словацьку

румунську

Єдина державна мова

Попри велику кількість мов меншин, основні дискусії протягом незалежності точилися навколо статусу російської.

2013 року Київський міжнародний інститут соціології провів дослідження, в якому, зокрема, намагався визначити ставлення українців до мовного питання. Тоді 56% із 2 760 опитаних назвали рідною мовою українську, 40% – російську.

47% респондентів КМІС висловили думку, що російська мова заслуговує статусу регіональної там, де цього забажає більшість населення. 28% запропонували зробити її другою державною в Україні. І тільки 19% вважали, що російську треба виключити з офіційного спілкування по всій території країни.

Втім, за даними соціологічної групи «Рейтинг», кількість охочих бачити російську мову другою державною протягом останніх років стабільно скорочується – з 27% у 2014-му до 15% наприкінці 2017-го.

За цей же період кількість прихильників української як єдиної державної зросла з 47% до 61%.

Участь в опитуванні взяли 30 тисяч мешканців України.

2012 року за президентства Віктора Януковича був ухвалений закон «Про засади державної мовної політики», який передбачав надання окремим мовам статусу регіональної. Втім, 2018-го Конституційний суд визнав його таким, що не відповідає Основному законові.

В результаті статус регіональної, який російська за тим законом отримала, наприклад, у Херсонській чи Миколаївській областях, був скасований.

Мова анексованих

Верховна Рада визнала кримських татар корінним народом України у 2014 році. Російська окупаційна влада Криму декларує рівність на півострові трьох мов: української, російської й кримськотатарської.

Втім, насправді про рівноправ’я говорити не доводиться, заявляв восени 2017 року народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, кількість дітей у кримськотатарських школах зменшується.

Змушують батьків, щоб вони писали заяви щодо навчання російською мовою

«Кількість дітей, які там (у Криму – ред.) навчаються кримськотатарською мовою, скорочується щорічно, бо вони в наших школах відкривають класи з російською мовою навчання. Кримськотатарські діточки, але змушують батьків, переконують їх, залякують, щоб вони писали заяви щодо навчання російською мовою. Крім школи, по всіх інших сферах абсолютно є визначена домінанта російської мови», – сказав тоді Чубаров.

ЮНЕСКО, своєю чергою, включає кримськотатарську до атласу мов, що перебувають під загрозою зникнення.

На материковій Україні в 2015 році почав роботу портал Crimean Tatars, який має на меті збереження кримськотатарської мови і культури.

Крім того, мовлення кримськотатарською передбачає концепція Суспільного мовлення, затверджена восени 2018 року.

Угорськомовне Закарпаття

Мови меншин зосереджені здебільшого у прикордонних областях України. В Закарпатті, наприклад, поширена угорська, і Угорщина активно виступає на захист прав своєї меншини в Україні. Це вилилося в протест Будапешта проти ухвалення нового закону «Про освіту», який передбачає, що основною мовою навчання стає українська.

Попри те, що закон не забороняє вивчати й мови меншин, представники угорської влади побачили в ньому загрозу правам закарпатських угорців.

Втім, влітку 2018 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив в інтерв’ю «Європейській правді», що Будапешт нібито готовий до компромісу, якщо Київ дійде її з закарпатськими угорцями.

Дані початку століття

Наразі немає актуальних офіційних даних щодо того, скільки носіїв має кожна мова на території України. Наприклад, за даними групи «Рейтинг», у грудні 2018 року 47% опитаних заявили, що користуються в побуті українською мовою, 31% – російською. 22% респондентів вказали, що послуговуються обома мовами.

Дані Всеукраїнського перепису населення відображають мовну ситуацію в Україні на 2001 рік. Проведення наступного – поки що пробного – перепису заплановане на 2019 рік.

Наявні ж дані свідчать, що на початку 21-го століття в Україні проживали 48,2 мільйони осіб. 67% з них вважали українську рідною мовою, 29,6% назвали російську. Частка носіїв жодної з інших мов не перевищувала 1%. Наприклад, кримськотатарську на той час вважали рідною 231 382 людей, що становило 0,48% від загальної кількості населення України.

Міжнародний день рідної мови затвердили на Генеральній асамблеї ЮНЕСКО 2000 року з ініціативи Бангладеш. За даними організації, лінгвістичне розмаїття у світі під загрозою: близько 40% населення Землі не має доступу до навчання тією мовою, якою розмовляє.

Організація об’єднаних націй оголосила 2019 рік Роком корінних мов.

«Мультилінгвальні й мультикультурні громади існують завдяки своїм мовам, які передають і зберігають традиційні знання й культури у сталий спосіб», – мовиться в заяві ЮНЕСКО.

Всього, за даними ООН, понад 2 600 мов наразі перебувають під загрозою зникнення.

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