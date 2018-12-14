Російська мова втратила статус регіональної на Херсонщині – облрада

Херсонської обласна рада на засіданні 14 грудня позбавила російську мову статусу регіональної на території Херсонщини.

Таке рішення підтримали 46 із 64 депутатів облради.

Як йдеться в повідомленні на сайті ради, депутати підтримали втрату чинності рішення Херсонської облради від 17 серпня 2012 року, яке було спрямоване на виконання в області чинного тоді закону «Про засади державної мовної політики».

Раніше цього місяця схоже рішення ухвалила Харківська обласна рада.

У жовтні Херсонська міська рада скасувала надання російській мові статусу регіональної.

Влітку цього року російська мова втратила статус регіональної в Миколаївській області. Миколаївська облрада таке рішення не підтримувала, тому прокуратура звернувся до суду, який визнав недійсним рішення Миколаївської обласної ради про надання російській мові статусу регіональної в 2012 році.

28 лютого 2018 року Конституційний суд України визнав закон «Про засади державної мовної політики» (так званий закон «Колесніченка-Ківалова») неконституційним через порушення Верховною Радою процедури його розгляду й ухвалення.

Відповідно до статті 10 Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова.

4 жовтня цього року Верховна Рада ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» в першому читанні.

НА ТЕМУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ:

Українська мова завойовує серця і розум відомих спортсменів

Українська мова почала домінувати на телебаченні – дослідження «Простору свободи»

Оточення Порошенка і війна з Росією. Яка доля чекає законопроект про державну мову?

Україна і Голодомор. Він і досі триває у вигляді русифікації

Українська красуня біля моря. Одеса стає україномовною