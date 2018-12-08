Порошенко: закон про мову має бути узгоджений з європейськими моделями мовної політики

Законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної» має бути узгоджений з європейськими моделями мовної політики «з огляду на майбутнє членство» України в Євросоюзі, і позбавлений кон’юнктури, заявляє президент України Петро Порошенко.

«Я не був прихильником того, щоб його розгляд проходив напередодні виборчої кампанії. Я не хочу, щоб хтось спекулював на цій темі, оскільки мова – це точно не тема для спекуляцій. Стратегічний для України закон повинен бути точно позбавлений будь-якої кон’юнктури. Закон про українську мову має бути на віки, на століття, на покоління українців», – сказав Порошенко, виступаючи 8 грудня у Львові на урочистостях з нагоди 150-річчя створення товариства «Просвіта».

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Президент наголосив, що єдиною мовою в Україні буде українська, яка «зміцнює єдність української політичної нації», але при цьому буде широкий простір для використання інших мов.

4 жовтня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної.