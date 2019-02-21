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21 Лютий 2019, Київ 10:37
Новини | Суспільство

Міжнародний день рідної мови 2019 року проведуть під девізом захисту мов корінних народів

4 жовтня 2018 року Верховна Рада ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» в першому читанні

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21 лютого у світі відзначають Міжнародний день рідної мови. За даними ЮНЕСКО, цьогорічна тема свята – «Мови корінних народів важливі для сталого розвитку, побудови миру і примирення».

«40 відсотків людей у всьому світі не мають доступу до освіти мовою, якою вони спілкуються чи яку розуміють», – заявляють в організації.

Близько 370 мільйонів людей є представниками корінних народів і їхні мови складають більшість з приблизно 7 тисяч живих мов на Землі, кажуть в ЮНЕСКО.

Очікується, що сьогодні у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі відбудуться дебати про важливість захисту мов.

Після анексії Росією українського Криму активісти і правозахисники неодноразово заявляли про проблему розвитку та збереження кримськотатарської мови на півострові.

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Відповідно до статті 10 Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова. За даними соціологів, більш ніж дві третини громадян вважають рідною мовою українську.

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