Член Нацради оцінив результати квотування на радіо і телебаченні

Член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський підбив деякі підсумки запровадження мовних та інших квот на українському радіо і телебаченні. Свій допис у фейсбуці він назвав «суб’єктивними оцінками».

Зокрема, за його словами, зростає домінування українського та європейського телевізійного продукту: «Завдяки «європейським» квотам у 2018 році український телевізійний контент в ефірі загальнонаціональних телеканалів складає 79%, контент країн ЄС, США і Канади – 14%. Російський впав до історичного мінімуму – 7%».

Також Костинський зазначив успіх у домінуванні української мови на радіо і телебаченні: «Частка української мови, згідно з вимогами законодавства, в ефірі загальнонаціональних телеканалів становить в середньому 92%, в ефірі загальнонаціональних радіостанцій – 86%».

Іще один момент він оцінив як «шалений розвиток української музики через впровадження мовних квот на радіо»: «За підсумками двох років дії квот більше від половини пісень в ефірі українських радіостанцій звучать саме українською мовою. Щоб забезпечити виконання закону про мовні квоти, Національній раді довелось оштрафувати 21 радіостанцію на суму більше ніж 1,7 млн грн. У більшості випадків ми штрафували саме за невиконання квоти пісень українською».

Серед інших досягнень член Нацради звернув увагу на «потужний розвиток українського телерадіомовлення на територіях з особливим режимом мовлення (Донецька і Луганська області, південь Херсонської області). «У 2018 році була побудована вже четверта телевежа – за 20 кілометрів від Донецька, в Гірнику. Наразі на об’єкті, висота якого становить 190 метрів, поступово встановлюється обладнання для організації мовлення українських радіостанцій, цифрових і аналогових телеканалів. Шість радіостанцій уже мовлять із Гірника в напрямку Донецька», – повідомив Сергій Костинський.

«Революційний поступ, який розпочався у 2014 році щодо ствердження державного суверенітету і національного інтересу в телерадіоінформаційному просторі України, продовжується», – додав він.

Квоти на музику українською мовою в ефірі радіостанцій діють із 8 листопада 2016 року, коли набув чинності закон про зміни до законодавства про телебачення і радіомовлення. Він, зокрема, зобов’язує радійників забезпечувати щонайменше 25% композицій українською мовою упродовж першого року дії закону, 30% – на другий рік і 35% – на третій рік і далі. Виняток робиться для радіостанцій, формат яких передбачає не менше ніж 60% музичного контенту мовами Євросоюзу: для них українська квота залишиться в межах 25%. При цьому частка ведення передач українською мовою в перший рік має становити половину, у другий – 55%, а у третій і подальші роки – 60% від загального часу програм в ефірі всіх радіостанцій.

Закон про мовні квоти на телебаченні набув чинності 13 жовтня 2017 року. Згідно із документом, у перші 12 місяців діяв перехідний період: передачі власного виробництва, а також національний аудіовізуальний продукт зараховувався до частки передач, виконаних державною мовою, незалежно від фактичної мови цих передач. Із 13 жовтня 2018 року закон встановлює обов’язкову частку україномовного контенту на загальнонаціональних телеканалах в обсязі 75%. Телерадіокомпанії місцевого мовлення повинні транслювати не менше від 60% ефіру українською мовою.