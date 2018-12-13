Нацрада оштрафувала три телеканали через недостатню кількість української в ефірі

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила штраф трьом супутниковим телеканалам через недостатню кількість української мови в ефірі. Про це йдеться в повідомленні на сайті Нацради від 13 грудня.

«За результатами перевірок ТОВ «Дорослі канали», Київ (логотип «BOLT»), і ТОВ «Телерадіокомпанія «Корисне ТБ», Київ (телеканали «ДАЧА» і «EPOQUE»), які підтвердили дані моніторингів Національної ради, регулятор 13 грудня стягнув штраф із цих мовників через недотримання ними передбаченої законодавством обов’язкової частки української мови в ефірі. Розмір штрафу – 5% суми ліцензійного збору, що для всіх супутникових телеканалів становить 19 306,05 грн», – йдеться в повідомленні.

Закон про мовні квоти на телебаченні набув чинності 13 жовтня 2017 року. Згідно із документом, у перші 12 місяців діяв перехідний період: передачі власного виробництва, а також національний аудіовізуальний продукт зараховувався до частки передач, виконаних державною мовою, незалежно від фактичної мови цих передач.

Із 13 жовтня 2018 року закон встановлює обов’язкову частку україномовного контенту на загальнонаціональних телеканалах в обсязі 75%. Телерадіокомпанії місцевого мовлення повинні транслювати не менше від 60% ефіру українською мовою.